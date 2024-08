video suggerito

Thiago Motta mette Chiesa sul mercato: “Siamo stati chiari con lui e gli altri” Thiago Motta ha parlato dopo il pareggio per 2-2 col Brest e ha commentato le esclusioni di diversi giocatori tra cui Chiesa, Djalo e Nicolussi Caviglia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Thiago Motta ha parlato dopo il pareggio per 2-2 della Juventus col Brest e ha commentato ai microfoni di Sky Sport le esclusioni di diversi giocatori tra cui Chiesa, Djalo e Nicolussi Caviglia: "Chiesa fuori per motivi di mercato, sia lui che gli altri rimasti a casa, tranne Miretti che è infortunato. Siamo stati chiari con loro. Sono bravi ma devono cercare delle soluzioni dove possono giocare di più. Sia per Chiesa che gli altri sono decisioni prese".

La squadra bianconera, dopo la brutta sconfitta in Germania col Norimberga per 3-0, nella seconda amichevole stagionale non è riuscita a vincere con il Brest: i primi gol bianconeri dell'annata sono di Vlahovic e Danilo ma non sono bastati per la prima vittoria stagionale della nuova era tecnica.

Thiago Motta mette Chiesa sul mercato: cosa può accadere ora

Federico Chiesa non è stato convocato per la sfida che la Juventus ha giocato a Pescara: insieme all’attaccante della Nazionale Italiana, tra i 22 convocati da Thiago Motta per il test contro i francesi, non erano presenti nemmeno Tiago Djalò e Nicolussi-Caviglia, sempre per ragioni di mercato.

L'attaccante non rientra nei piani della società e del nuovo corso bianconero ma nessuno fa proposte concrete. La Roma lo segue da tempo ma ora ha preso Soulé mentre le sirene della Premier League non si sono mai concretizzate in offerte. Sullo sfondo c'è l'Inter, che aspetta la scadenza del contratto e che ha già avuto qualche contatto con l’agente Fali Ramadani: i nerazzurri sarebbero pronti nell’estate 2025 a valutare un’occasione interessante nel rapporto qualità-prezzo se Chiesa non dovesse accasarsi altrove nel corso di quest'anno.

Thiago Motta elogia Douglas Luiz: "Sono contento"

Sulla prestazione della squadra nella seconda uscita della pre-seaon: "Dobbiamo migliorare di giorno in giorno e dare gioia ai tifosi che vengono a sostenere questa squadra e se lo meritano. È importante prepararsi bene e migliorare nel gioco che vogliamo vedere. Ho visto un miglioramento dalla prima partita, è normale all’interno di un percorso di crescita".

Infine Thiago ha commentato anche la prestazione di alcuni singoli: "Douglas Luiz è entrato bene, è arrivato più tardi ma sono contento, sia di lui che degli altri. Locatelli? Quel ruolo lo ha già fatto. È un ragazzo intelligente e disponibile. Ho già visto progressi nell’organizzazione tattica rispetto all’ultima partita".