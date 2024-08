video suggerito

Douglas Luiz accende la luce ma la Juve di Thiago Motta non va oltre il pareggio col Brest Douglas Luiz accende la luce ma la Juve di Thiago Motta non oltre il pareggio col Brest: a Pescara finisce 2-2. I primi gol bianconeri della stagione sono di Vlahovic e Danilo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Juventus di Thiago Motta pareggia la seconda uscita della pre-season 2024-2025. I bianconeri non vanno oltre il pareggio per col Brest nella seconda amichevole internazionale della preparazione estiva. Dopo la sconfitta in casa del Norimberga per 3-0, la Vecchia Signora non è riuscita a infilare la prima vittoria davanti ai tanti tifosi accorsi allo stadio di Pescara.

Si tratta di amichevoli e servono per provare nuove situazioni e nuovi giocatori, quindi bisogna prenderle esattamente per ciò che sono: primi minuti per Douglas Luiz, che si è fatto subito notare per le sue verticalizzazioni e per la sua qualità sui calci da fermo.

Allo stadio Adriatico è successo tutto nel secondo tempo, con il Brest che apre le marcature con Camara: la Juve ribalta la situazione con un rigore di Dusan Vlahovic e il momentaneo vantaggio di Danilo su angolo di Douglas Luiz, ma nel finale Cablan ha rimesso tutto in parità. Qualche difficoltà difensiva per la retroguardia bianconera, che in occasione dei due gol è stata protagonista in negativo sulle due letture dei gol. Nelle prossime ore dovrebbero esserci nuovi sviluppi sul mercato di Todibo e Koopmeiners, i veri obiettivi per rinforzare la rosa in difesa e a centrocampo.

Prima dell'esordio in campionato con il Como all'Allianz Stadium, la Vecchia Signora giocherà altre due amichevoli: la prima contro la Next-Gen allo Stadium e la seconda contro l'Atletico Madrid.

Il tabellino di Juventus-Brest

RETI: 51′ Camara (B), 57′ Vlahovic (J), 72′ Danilo (J), 84′ Cablan (B).

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio (46′ Perin); Savona (62′ Danilo), Gatti (62′ Bremer), Cabal, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Weah, Fagioli (62′ Douglas Luiz), Mbangula (46′ Yildiz); Vlahovic.

BREST (4-3-3): Coudert; Lala, Chardonnet, Ndiaye (59′ Le Cardinal), Amavi (77′ Dembélé); Martin (77′ Zogbé), Magnetti (77′ Camblan), Camara; Le Douaron (77′ Mbock), Ajorque (59′ Pereira Lage), Del Castillo.