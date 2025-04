Hamilton sorpassa tutti in corsia dei box a Suzuka: la rischiosa manovra viola il regolamento F1

video suggerito

Al termine della seconda sessione di prove libere del GP del Giappone della Formula 1 2025, svoltesi a singhiozzo a causa delle quattro bandiere rosse sventolate per gli incidenti di Doohan e Alonso e per gli improvvisi incendi divampati a bordo pista, la Ferrari e Lewis Hamilton hanno ricevuto una reprimenda per un episodio molto particolare andato in scena durante una delle tante ripartenze effettuate nel corso delle FP2 che ha visto protagonista proprio il sette volte campione del mondo.

Uscendo dal box della scuderia di Maranello infatti, non trovando spazio per inserirsi nella fast-lane, il 40enne britannico, anziché aspettare che passassero tutte le monoposto che erano già schierate in attesa del semaforo verde, le ha sorpassate passando alla loro destra sulla "corsia di lavoro" (quella dove sono situate le varie piazzole di sosta davanti ogni box).

Con la sua rischiosa manovra Lewis Hamilton ha superato la Red Bull di Tsunoda, l'Alpine di Gasly, le McLaren di Norris e Piastri, la Mercedes di Russell, per andarsi a posizionare a fianco della Ferrari del compagno di squadra Charles Leclerc che guidava la fila dei piloti, posizionati in maniera corretta, che attendevano il via libera per tornare in pista e riprendere la sessione.

Una manovra che viola il regolamento e che è dunque stata attenzionata dalla Direzione di Gara e dai Commissari FIA che, dopo aver sentito un rappresentante della scuderia di Maranello, hanno sì riscontrato la violazione dell'articolo 12.2.1 i) del Codice Sportivo Internazionale e l'inosservanza dell'articolo 11 comma 4 delle note sull'evento del Direttore di Gara, ma hanno deciso di punirla comminando soltanto un avvertimento al pilota e alla squadra evitando dunque, data la situazione, di rifilare sanzioni più severe che avrebbero potuto seriamente condizionare il resto del weekend del GP del Giappone di Lewis Hamilton e della Ferrari.