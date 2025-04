video suggerito

Brutto incidente per Doohan nelle falcidiate prove libere 2 a Suzuka: McLaren svetta tra le bandiere rosse Tante interruzioni durante le FP2 del GP del Giappone della Formula 1 2025. Bandiere rosse per lo spaventoso incidente di Doohan, il fuoripista di Alonso e un principio d’incendio sull’erba in Curva 9. Nei pochi giri effettuati la McLaren si conferma la più veloce con Piastri che svetta nella classifica dei tempi davanti a Norris. Le Ferrari di Hamilton e Leclerc chiudono al 4° e 7° posto. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Michele Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Pochissima azione in pista nel corso della seconda sessione di prove libere del GP del Giappone della Formula 1 2025. Tra incidenti e inconvenienti infatti i commissari sono stati costretti ad esporre per tre volte la bandiera rossa per interrompere la sessione e richiamare i piloti ai box.

Il primo incidente è stato quello che ha visto coinvolto il pilota dell'Alpine Jack Doohan che ha perso il controllo della sua monoposto andando a sbattere violentemente contro le barriere danneggiando pesantemente la propria vettura e procurandosi anche un piccolo infortunio alla mano che lo mette a rischio per il proseguo del weekend (si deciderà domani se sarà in grado di partecipare a qualifiche e gara o se dovrà essere sostituito).

Dopo la lunga sosta per rimuovere dalla pista la monoposto dell'australiano e sistemare le barriere protettive danneggiate nel violento impatto, la sessione è ripresa per pochi minuti, fino a quando cioè ad essere protagonista di un altro incidente è stato Fernando Alonso arenatosi nella ghiaia con la sua Aston Martin.

Leggi anche Incendi in pista durante le prove libere del GP Giappone della Formula 1: cosa è successo a Suzuka

Anche in questo caso, la ripresa dell'azione in pista dopo la bandiera rossa è durata poco dato che un piccolo incendio divampato nell'erba posta a fianco di curva 9 ha costretto nuovamente la Race Direction ad imporre una sospensione.

Pochissimi dunque i giri del tracciato di Suzuka che i piloti hanno potuto completare nel corso di queste FP2 e dunque poco indicativa risulta essere la classifica dei tempi finale che vede le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris davanti a tutti con le sorprendenti Racing Bulls di Isack Hadjar (3°) e Liam Lawson (5°) inseritesi nel gruppo dei migliori che vede le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc detentrici rispettivamente della quarta e settima miglior prestazione cronometrica della sessione.

I risultati delle prove libere 2 del GP Giappone della F1 2025

Oscar Piastri (McLaren) 1:28.114 Lando Norris (McLaren) +0.0495 Isack Hadjar (Racing Bulls) +0.404 Lewis Hamilton (Ferrari) +0.430 Liam Lawson (Racing Bulls) +0.445 George Russell (Mercedes) +0.453 Charles Leclerc (Ferrari) +0.472 Max Verstappen (Red Bull) +0.556 Pierre Gasly (Alpine) +0.643 Carlos Sainz (Williams) +0.718 Alexander Albon (Williams) +0.909 Nico Hulkenberg (Sauber) +0.948 Gabriel Bortoleto (Sauber) +1.221 Esteban Ocon (Haas) +1.393 Oliver Bearman (Haas) +1.540 Kimi Antonelli (Mercedes) +1.619 Fernando Alonso (Aston Martin) +1.864 Yuki Tsunoda (Red Bull) +2.511 Lance Stroll (Aston Martin) +2.731 Jack Doohan (Alpine) +3.545