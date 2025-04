Sainz sbaglia box a Suzuka e la Williams lo richiama, imbarazzo in radio: “Oh m***a!”

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

Piccola disavventura per Carlos Sainz nel corso della prima sessione di prove libere che ha aperto il weekend del GP del Giappone, terzo round del Mondiale della Formula 1 2025. Durante le FP1 che hanno visto la McLaren di Lando Norris confermarsi la monoposto più veloce in pista davanti alla Mercedes di George Russell e alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton infatti il pilota della Williams ha mancato il box della sua attuale scuderia tirando dritto in pit-lane dovendo quindi tornare in pista ed effettuare un ulteriore giro del tracciato non pianificato per poi effettuare la sosta come da programmi.

Un piccolo contrattempo che ha creato un po' di imbarazzo dato che proprio nel momento in cui stava per imboccare l'ingresso della corsia del box il suo ingegnere di pista in radio gli ha ricordato che la piazzola dove si sarebbe dovuto fermare era la prima che avesse incrociato: "Box, box! Ricordati che siamo all'inizio della pit-lane" gli ha infatti detto Jedo Gaetan.

Un promemoria che però non è stato recepito da Carlos Sainz che, una volta superato il box della Williams, ha ricevuto un altro richiamo da parte del team britannico e solo a quel punto si è accorto di aver sbagliato ammettendo con evidente imbarazzo in radio l'errore: "Oh m***a! L'ho mancato, ragazzi. Pensavo che il fosse alla fine. Scusate!" ha difatti detto lo spagnolo che è stato dunque costretto ad completare un'altra intera tornata del tracciato nipponico prima di riportare la monoposto al box.

In molti, tra il serio e il faceto, hanno collegato questo errore al suo recente passato in Ferrari asserendo che lo spagnolo fosse convinto di dover fermarsi al box della scuderia di Maranello che effettivamente si trovava in fondo alla pit-lane di Suzuka. In realtà i suoi trascorsi con il team del Cavallino Rampante non sembrano avere alcuna attinenza con la piccola disavventura del madrileno nelle FP1 del GP del Giappone.

L'errore infatti sarebbe figlio del fatto che, contrariamente a quanto avviene nella stragrande maggioranza dei circuiti su cui corre la Formula 1, a Suzuka la disposizione dei box dei vari team è invertita rispetto alla classifica costruttori finale della passata stagione e quindi la Williams, anziché avere il penultimo box come sugli altri tracciati, qui occupa il secondo dopo quello della Sauber.