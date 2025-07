La Juve vuole anticipare il ritiro, secco ‘no’ dai giocatori: proposta respinta all’unanimità

La Juventus voleva anticipare il rientro dalle vacanze per iniziare con qualche giorno di anticipo il ritiro in vista della stagione 2025-2026 ma dalla squadra è arrivato un secco “no”. I giocatori bianconeri hanno respinto la proposta all’unanimità.

La volontà della società bianconera era quella di ridurre di una settimana le ferie dei giocatori, in modo da partire per il ritiro a metà luglio e avere più tempo per prepararsi in vista della prima giornata di campionato, prevista per il 24 agosto. I calciatori hanno deciso di rispedire al mittente la proposta.

La Juve vuole anticipare il ritiro, proposta respinta dai giocatori

La Juventus ha motivato la richiesta di anticipare il ritiro come un’opportunità per ottimizzare la preparazione e affrontare al meglio l'inizio della nuova stagione, ma i giocatori si sono riuniti e hanno deciso all’unanimità di respingere la proposta. Tutto il gruppo squadra ha preferito mantenere il programma iniziale e così la squadra bianconera inizierà i lavori per la nuova annata calcistica il 24 luglio.

Igor Tudor, che avrebbe preferito riprendere gli allenamenti con qualche giorno di anticipo per lavorare un po' di più rispetto a quanto fatto prima e durante il Mondiale per Club, ha compreso le ragioni dei giocatori e ha accettato la decisione del gruppo e ha scelto di non insistere sulla questione. A riportare la notizia è La Gazzetta dello Sport.

Juve a lavoro sul mercato: torna Conceiçao, si lavora per Sancho

La società bianconera sta lavorando per rinforzare la rosa di Tudor e, dopo l'arrivo di Jonathan David, si è sbloccata anche la trattativa con il Porto per la permanenza a Torino di Chico Conceiçao e con la trattativa per l'arrivo di Jadon Sancho in dirittura d'arrivo.

L'operazione con il Porto per l'esterno lusitano si è conclusa con il pagamento della clausola rescissoria (30 milioni di euro) dilazionandolo in tre rate. Sancho sarebbe disposto ad accettare un ingaggio inferiore pur di approdare alla Juventus, con una buonuscita incassata dallo United; ma la valutazione che fa il club inglese è di 20 milioni: bianconeri non vorrebbero andare sopra i 10, anche perché il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2026. C'è da lavorare ma le parti sembrano sempre più vicine e qualche uscita (Nico Gonzalez o Vlahovic) potrebbe velocizzare tutto il processo.