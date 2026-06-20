Il caotico ritiro del Senegal ai Mondiali: strutture inadeguate, i giocatori ordinano cibo da asporto

Nel ritiro del Senegal niente sembra andare per il verso giusto: alloggiano in un hotel austero e poco confortevole, ordinano cibo da fuori per poter mangiare adeguatamente.

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I Mondiali per il Senegal sono cominciati con il piede sbagliato e non c'entra la sconfitta all'esordio contro la Francia. In campo sono arrivati segnali positivi, ma fuori i calciatori si stanno adattando come possono: il ritiro è precipitato nel caos per la condizione dell'alloggio assegnato alla delegazione e la mancanza di chef personali che spesso li costringono a ordinare i pasti da fuori per continuare a seguite la dieta più adeguata. Inoltre il commissario tecnico Pape Thiaw non percepirebbe lo stipendio da diversi mesi e sarebbe invischiato in una battaglia legale con la federazione.

Cosa succede nel ritiro del Senegal

L'hotel di New York scelto dai dirigenti della federazione come campo base è lontano dagli standard delle grandi squadre. Secondo Sportnewsafrica le strutture sono completamente inadeguate: le stanze sono austere e poco confortevoli per i giocatori che dovranno soggiornare lì a lungo. Inoltre il servizio di ristorazione interno alla struttura non sarebbe all'altezza delle esigenze degli sportivi di alto livello che hanno bisogno di seguire una dieta specifica.

I giocatori del Senegal stanno affrontando numerosi problemi in ritiro

Il Senegal avrebbe voluto portare un cuoco all'interno della delegazione per garantire ai giocatori pasti bilanciati e nutrienti, ma gli è stato impedito e la nazionale si è appoggiata al ristorante dell'hotel che ha gravi carenze. La squadra spesso ordina pasti d'asporto per potersi nutrire adeguatamente, una situazione surreale ai Mondiali dove in genere le federazioni garantiscono il massimo a chi partecipa.

Il CT senza stipendio

Oltre ai problemi presenti in ritiro c'è anche la questione legata a Pape Thiaw che è in una battaglia legale con la federazione. Il contratto del commissario tecnico sarebbe scaduto e non percepirebbe lo stipendio da cinque mesi. Il Presidente del Senegal si sarebbe impegnato in prima persona per riportare tutto alla normalità, ma fino a oggi l'allenatore non ha mai ricevuto una proposta di rinnovo e neanche gli arretrati.