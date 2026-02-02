I colpi dell’ultimo giorno di calciomercato invernale di Serie A, da Holm alla Juve a Zaragoza alla Roma

Il calciomercato invernale si è ufficialmente chiuso. La finestra dei trasferimenti di gennaio in Serie A ha comunque riservato alcune sorprese nell'ultimo giorno disponibile. Tanti i club che hanno formalizzato nelle ultime ore diversi acquisti. Fra le prime della classe la Juventus mette a segno un importante acquisto come Holm in difesa dal Bologna. La Roma invece ha ufficializzato Zaragoza mentre il Napoli si assicura due giovani come Alisson Santos e Pereyra.

Si rinforza anche la Cremonese con gli acquisti di Thorsby e Luperto così come il Bologna che prendere Joao Mario dalla Juventus in prestito nell'ambito dell'operazione che ha portato Holm in bianconero. Il Milan si assicura in prospettiva il colpo Cissè dal Verona anche se il giocatore rimarrà in prestito al Catanzaro in Serie B fino a fine stagione. Colpo in difesa per la Fiorentina che invece si prende Rugani dalla Juventus. Il Sassuolo dal Marsiglia si prende Bakola e Garcia.

Holm alla Juventus e Joao Mario al Bologna: i dettagli dell'affare tra i due club

Juventus e Bologna hanno messo a punto un'operazione che ha portato Holm in bianconero e Joao Mario al Bologna. Le cifre dell'affare sono queste: prestito di Holm con diritto di riscatto a 15 milioni pagabili in tre esercizi. Il corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a 3 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi. Joao Mario invece approda alla corte di Italiano in prestito fino al 30 giugno 2026.

L'acquisto di Cissé da parte del Milan e Zaragoza alla Roma

La Roma ha chiuso l'operazione Zaragoza con il Bayern Monaco in prestito oneroso a 2 milioni di euro con diritto di riscatto a 13 milioni che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni, legate alla qualificazione in Champions League e al numero di presenze del giocatore. C'è anche una penale nel contratto nel caso in cui non si proceda all'acquisto a titolo definitivo. Al Celta Vigo a quel punto andrebbe un indennizzo per la risoluzione anticipata del prestito.

Alisson Santos e Milton Pereyra: i due colpi last minute del Napoli

Il Napoli ha messo a segno due colpi nelle ultime ore del calciomercato di gennaio. I partenopei si sono assicurati Alisson Santos e Milton Pereyra. Per il primo il Napoli ha trovato l'accordo con lo Sporting Lisbona sulla base di un trasferimento in prestito di fronte a un pagamento di 4 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 14,5 milioni. Per quanto riguarda invece Milton Pereyra, il giocatore è stato preso a parametro zero. L'attaccante classe 2008 del Boca Juniors è già in Italia

Le operazioni di mercato dell'ultima giornata di trattative, tutti i colpi chiusi

L'elenco di tutte le operazioni di calciomercato dell'ultima giornata delle squadre di Serie A.