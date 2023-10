La telefonata di Spalletti a Immobile prima delle convocazioni dell’Italia: perché è stato escluso La mancata convocazione di Immobile con l’Italia non ha il sapore di una bocciatura: Spalletti ha sentito il giocatore al telefono, è tutto concordato.

A cura di Ada Cotugno

L'Italia si presenterà al prossimo turno di qualificazioni agli Europei senza Ciro Immobile. Il capitano designato dal nuovo commissario tecnico Luciano Spalletti è stato lasciato fuori dalla lista dei convocati: la sua è un'assenza che fa rumore, vista soprattutto la difficoltà degli azzurri in attacco dove da diverso tempo non c'è un punto di riferimento stabile, ma non si tratta in nessun modo di una bocciatura.

Il Corriere dello Sport ripercorre i giorni che hanno preceduto la notizia, spiegando come la decisione di lasciare a casa l'attaccante sia stata frutto di un dialogo sereno fra tutte le parti. L'intenzione di Spalletti era quella di contare su Immobile per le partite contro Malta e Inghilterra, ma prima ha voluto verificare le sue condizioni fisiche alzando la cornetta e parlando con Maurizo Sarri che lo allena alla Lazio.

Poi è arrivato il momento del colloquio anche con lo stesso attaccante: dopo la partita di Europa League contro il Celtic il giocatore era uscito dal campo acciaccato a causa di un trauma che ha fatto immediatamente scattare il campanello d'allarme. Non ci sono lesioni, ma è possibile che in campionato contro l'Atalanta possa partire dalla panchina proprio a causa delle condizioni fisiche non perfette.

Spalletti ha voluto dialogare con lui, spiegandogli l'intenzione di convocarlo e di fargli giocare da titolare almeno una delle due partite. Ma per evitare qualsiasi tipo di rischio o ricaduta alla fine hanno concordato per un'esclusione poco dolorosa. L'inizio di stagione per Immobile è stato piuttosto travagliato e dunque userà queste due settimane di pausa per rimettersi in sesto dal punto di vista fisico e anche da quello mentale, cercando nuove motivazioni per ritornare al massimo della forma.

Con il nuovo CT l'attaccante della Lazio è diventato uno dei pilastri dello spogliatoio dell'Italia e la sua presenza è fondamentale in questa fase delle qualificazioni ai prossimi Europei. Per lui quindi si tratta solo di un turno di stop, visto che quasi sicuramente rivedrà l'azzurro della Nazionale nella sosta di novembre, in programma fra poco più di un mese.