Italia, i convocati di Spalletti per le partite con Malta e Inghilterra: out Immobile, c’è Udogie Luciano Spalletti ha annunciato i nomi dei convocati dell’Italia per le partite con Malta e Inghilterra. Fuori gli infortunati Immobile e Retegui, tornano Berardi, Scamacca e Kean.

A cura di Alessio Morra

Dopo la splendida e pesante vittoria ottenuta contro l'Ucraina, che ha fatto seguito allo sfortunato pareggio con la Macedonia, la Nazionale italiana guidata da Luciano Spalletti si appresta a tornare in campo per altre due partite di Qualificazioni agli Europei 2024. L'Italia giocherà contro Malta a Bari sabato 14 ottobre e soprattutto sarà di scena a Wembley contro l'Inghilterra martedì 17 ottobre, in un match determinante. Spalletti avrà un attacco quasi totalmente da rifare a causa dei problemi di Immobile e Retegui, non convocati. Tornano a bordo Berardi e Acerbi. La novità è Destiny Udogie, alla prima convocazione con il nuovo CT.

L'impronta dell'ex allenatore di Roma e Napoli si è vista subito, il percorso è iniziato bene e c'è tanta voglia di continuare su questo binario. Bisognerà anche dosare energie e forze di calciatori, che hanno già effettuato il primo grande tour de force della stagione. Prima Malta e poi l'Inghilterra, che a Napoli vinse 2-1 la gara d'apertura delle Qualificazioni a Euro 2024.

Effettuare le convocazioni, a questo giro, è complicato per Spalletti che ha sicuramente più feedback dall'avvio di campionato, ma ha diversi calciatori in non buone condizioni, a cominciare dai due centravanti: né Ciro Immobile né Retegui sono disponibili, mentre rientra tra i convocati Federico Chiesa. Problemi muscolari li ha accusati Lorenzo Pellegrini con la Roma in Europa League, pure lui è out.

La lista dei convocati di Spalletti per Malta e Inghilterra

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Moise Kean (Juventus), Giacomo Raspadori (Napoli), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Aston Villa).