La storia del cappello indossato da Dybala dopo il gol in Roma-Genoa: era una promessa La storia dell’esultanza di Dybala contro il Genoa nasce da una partita a carte: a svelarlo è lo stesso DJ e produttore argentino Bizarrap, amico e fan della Joya.

A cura di Vito Lamorte

La Roma ha superato il turno di Coppa Italia e grazie ad una rete di Paulo Dybala ha conquistato i quarti di finale. I giallorossi hanno eliminato il Genoa e il prossimo match lo giocherà contro la Fiorentina. La Joya è entrata in campo nel secondo tempo e ha dato subito una scossa alla squadra creando occasioni e trovando la rete decisiva per la vittoria della squadra di José Mourinho.

Il calciatore argentino ha indossato il berretto del produttore musicale Bizarrap, che in questi giorni si sta prentendendo la scena con la canzone di Shakira e le frasi con cui mira il suo ex compagno Gerard Piqué.

È stata una serata molto particolare per Dybala, che prima del fischio d'inizio ha ricevuto l'omaggio della società vinto i giallorossi ai Mondiali 2022 del Qatar con la nazionale argentina. Una targa e una foto del rigore contro la Francia in finale sono stati i regali per la Joya, che ha ricevuto l'ovazione di tutti i tifosi dello stadio Olimpico dopo le foto con Bruno Conti e Lorenzo Pellegrini in mezzo al campo.

L'ex Juventus ha iniziato bene il suo rapporto con i giallorossi e sono 8 gol e 3 assist da quando è arrivato nella Capitale, nonostante i problemi fisici delle settimane pre-Mondiale.

A far parlare di più, però, è stato il suo festeggiamento dopo il gol. Meno di 20 minuti dopo il suo ingresso in campo, l'attaccante argentino ha ricevuto il pallone con le spalle girate, dopo un controllo orientato e dopo aver saltato tre calciatori del Genoa ha battuto il portiere avversario sul primo palo. Paulo ha indossato il cappellino del celebre DJ e produttore argentino BzRP con tanto di ‘Dybala mask'.

Ma c'è una storia dietro questa esultanza. L'immagine di Dybala ha fatto il giro del mondo in una manciata di secondi ed è stato lo stesso produttore musicale a togliere tutti i dubbi sull'esultanza del calciatore di Laguna Larga con un tweet in cui svela anche da dove è nata.

Tutto sarebbe iniziato da una scommessa durante una partita di ‘Truco argentino', un gioco di carte praticato principalmente in Argentina, in Cile meridionale e nello Stato del Rio Grande do Sul in Brasile. Bizarrap ha usato i suoi profili social per congratularsi con l'amico per il gol segnato e, guarda caso, per far capire chi vinse quella partita.