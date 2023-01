Fiorentina qualificata ai quarti di Coppa Italia: basta un colpo da maestro di Barak, Sampdoria k.o. Un gol di Barak al 25′ ha permesso alla Fiorentina di portarsi in vantaggio sulla Sampdoria, approdando ai quarti di finale di Coppa Italia. Dove incontrerà il Torino.

A cura di Alessio Pediglieri

Il massimo risultato con il minimo sforzo: la Fiorentina di Italiano fa suo il quarto di finale in palio contro la Sampdoria e adesso attenderà il Torino. Decisivo un gol nel primo tempo da parte di Barak che scaraventa alle spalle di Contini una palla sporca in area doriana. Annullato il raddoppio a Jovic per fuorigioco, ma è sempre stata la Viola a gestire il match, contro una Sampdoria troppo sterile in avanti.

La Sampdoria ha provato a dare un senso anche alla sua Coppa Italia, malgrado l'obbligo di risollevarsi in campionato sia l'elemento e l'obiettivo principale per Dejan Stankovic. Ma dopo quanto visto a San Siro con il "colpo" sul Milan da parte del Torino, prossima avversaria, i blucerchiati si presentano al ‘Franchi' provando a crederci. Di fronte una Fiorentina più quotata tecnicamente con un Italiano che vuole a tutti costi proseguire nel torneo nazionale. Una gara subito accesa, con le due squadre che si sfidano a testa alta. Ma a passare quasi subito sono i padroni di casa che sfruttano una bellissima idea di Barak che al 25′ spezza gli equilibri.

La rete del centrocampista arriva con una girata a centro area su una palla sporca, che beffa la difesa doriana e Contini che nulla può. 1-0 per la Viola che prova a chiudere subito il match continuando a giocare con un baricentro molto alto. La Sampdoria fatica a liberarsi e non è mai realmente pericolosa dalle parti di Gollini mentre gli uomini di Italiano si esaltano e trovano il bis con Jovic. Murillo non è perfetto nel controllo difensivo così l'attaccante viola controlla di petto e poi supera Contini con un tocco delizioso, ma è tutto vano: il VAR mostra la posizione di partenza in offside.

Il fuorigioco di Jovic al momento dell’inizio dell’azione

Il primo tempo resta comunque vivo, soprattutto per la Fiorentina che è sempre alla ricerca del raddoppio per evitare brutte sorprese e ancora Jovic sfiora il secondo gol, con la palla che sfiora soltanto il palo alla sinistra di Contini. Nella ripresa, ancora la Viola fa la partita e la Samp prova a difendersi in attesa di trovare lo spunto buono. Stankovic prova ad alzare il tasso tecnico inserendo Augello e Lammers. Poi arrivano i cambi anche per Italiano, con la Viola che fatica a chiudere il match anche se i padroni di casa hanno le occasioni migliori. Nel finale, Murillo è stato espulso per doppia ammonizione, lasciando la Samp in 10 contro 11.