Dybala torna a essere la Joya giallorossa: entra, segna e regala i quarti di Coppa Italia alla Roma Una rete dell’argentino a inizio di ripresa risolve la partita dell’Olimpico. Nel primo tempo incrocio clamoroso per Pellegrini. Adesso i giallorossi attendono la vincente tra Napoli e Cremonese per i quarti di finale.

A cura di Alessio Pediglieri

La Roma agguanta i quarti di finale grazie ad una invenzione di Paulo Dybala che, entrato a inizio ripresa, qualche istante più tardi risolve il match da solo. Una prestazione esaltante che ha visto l'argentino protagonista all'Olimpico che lo aveva acclamato anche quando curiosamente Mourinho lo aveva relegato in panchina. Genoa in gara per un'ora, salvato da Martinez e dalla traversa, esce con onore dalla Coppa Italia che vede i giallorossi adesso attendere la vincente tra Napoli e Cremonese.

La Roma inizia subito a macinare chilometri in campo per cercare di spaccare in due subito la partita ma la missione degli uomini di Mourinho deve fare i conti con la voglia del Genoa di Gilardino di non sfigurare. E così per mezz'ora a fare bella figura è il Genoa che regge l'urto giallorosso supportato dall'Olimpico che vuole a tutti i costi i quarti di finale. I liguri sono compatti, uniti, ordinati e gli spazi non ci sono. Così, quando la Roma ci prova, con Abraham ci pensa Martinez a togliere il Genoa dai pasticci. E quando non ci arriva l'estremo rossoblù ci pensa la traversa, quando Pellegrini si inventa il tiro vincente che si spegne mestamente sul ‘sette'.

Il primo tempo finisce senza gol, con il Genoa che culla l'idea di portare la Roma più avanti possibile su questo risultato, cercando poi di pungere di rimessa. Ma il secondo tempo è di tutt'altra pasta perché Mourinho decide di mettere in campo Paulo Dybala destinato ad una serata di riposo.

Leggi anche Coppa Italia 2022/23: il tabellone dei quarti e il calendario degli ottavi

L'argentino entra immediatamente in partita e cambia il volto della Roma: corre, tira, inventa. Diventa ben presto la spina nel fianco della difesa genoana, che crolla. Sotto una invenzione della Joya che fa tutto da solo: prende palla, scarta mezza difesa e scarica il sinistro alle spalle di Martinez per la palla dell'1-0 che cambia l'inerzia del match.

Il Genoa resta stordito, la Roma prende coraggio e gioca meglio. Gilardino mette fondo ai cambi, fa entrare anche Criscito nella speranza di dare sicurezza ai suoi ma la gara non inverte rotta e si consegna nelle mani della Roma che con il minimo risultato riesce a raggiungere l'obiettivo qualificazione ai quarti dove attenderà la vincente di Napoli-Cremonese.