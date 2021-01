Il Papu Gomez continua ad allenarsi da solo a Zingonia. L'argentino, ai margini dell'Atalanta dopo la lite con il tecnico Gasperini, è in attesa dell'incontro decisivo con la società del presidente Percassi per decidere il suo futuro, ma non vuole perdere il ritmo. Su Instagram ha pubblicato una serie di video all'interno di alcune stories, in cui sta lavorando sul campo mentre svolge esercizi di forza. Un modo professionale di allenarsi in attesa di capire se dovrà lasciare o meno il club bergamasco.

Sullo sfondo restano le possibilità concrete rappresenta da Juventus e Inter che stanno cercando il compromesso giusto per poter acquistare l'argentino. Gomez ha anche postato una foto, sempre su Instagram, in cui si vede in procinto di iniziare gli allenamenti con tanto di sacca dei palloni tra le mani pronti per essere disposti in campo. L'ennesima seduta personalizzata, quindi, ai margini dell'Atalanta, che nonostante la sua assenza continua a vincere e stravincere in Serie A pronta ad affrontare il Parma dopo il roboante 5-1 contro il Sassuolo nell'ultimo turno di campionato.

A tal proposito, l'Atalanta ha fatto sapere che comunque non venderebbe Gomez per una cifra inferiore ai 10 milioni di euro. L'Inter ci sta pensando, nel tentativo magari di riuscire a piazzare Eriksen e racimolare qualcosa per la sua cessione. Così come la Juventus che avrebbe addirittura messo sul piatto uno scambio allettante con Bernardeschi che cerca quello spazio che al momento Pirlo non riesce a garantirgli. Per il Papu sono ore di attesa nell'assordante silenzio di Zingonia.