Le ultime notizie di calciomercato in casa nerazzurra non hanno dato grandi novità rispetto agli ultimi giorni. Nessun movimento ufficiale nè in entrata né in uscita ma tante voci. La prima su Pinamonti che potrebbe andare all'estero, viste le difficoltà di girarlo a Parma per Gervinho. La punta vale 10 milioni, l'Inter non intende fare sconti. Come per Eriksen sul quale si registra la frenata del Psg di Pochettino. Il tecnico lo riabbraccerebbe volentieri ma il problema è dato dal rifiuto di Paredes di lasciare Parigi. Infine, sembra essere sfumata anche la trattativa di Spalletti al Cile, trasferimento che l'Inter ha caldamente spinto per liberarsi del tecnico ancora a libro paga (5 milioni fino a giugno 2021).