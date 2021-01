Radja Nainggolan la scorsa settimana è tornato un giocatore del Cagliari, lo ha fatto con qualche mese di ritardo dopo aver vissuto un'esperienza molto deludente all'Inter. Conte gli ha concesso appena 45 minuti totali (in cinque partite) nella prima parte di stagione. In un'intervista rilasciata al ‘Corriere dello Sport' il giocatore belga si è tolto più di un sassolino nei confronti di Antonio Conte, tecnico che lo ha utilizzato poco e soprattutto gli ha dato delle colpe che lui non sente di avere:

In nerazzurro ho avuto un grandissimo tecnico, ma sono rimasto ferito quando dopo avermi concesso solo otto minuti di partita mi ha indicato come responsabile di tutto. Che potevo fare in otto minuti? Non ho aperto polemiche a quei tempi, non lo faccio ora. Purtroppo è andata così. Sono sano, integro. Non ho mancato un allenamento, non faccio un minuto di ritardo.

Il ritorno al Cagliari

Ora torna nell'amata Sardegna e del Cagliari sarà un grande rinforzo. Scenderà in campo già in occasione della partita con il Benevento, la prima tra quelle in programma il 6 gennaio. Felice per l'accoglienza ricevuta dai tifosi, il centrocampista ha parlato anche del suo rapporto con il presidente Giulini:

Se sono tornato è perché mi ha voluto lui. Ha un progetto, è ambizioso, vuole vincere. E io condivido questo sogno. Quando sono tornato i tifosi mi hanno festeggiato e a Cagliari non accade facilmente. Sono tornato nella città dove vivono le mie figlie, questa è stata una molla per me. Uno dei motivi più belli per cui lo faccio.

I consigli a Zaniolo

In questi ultimi giorni si è parlato tantissimo di Zaniolo, ma solo per vicende extracalcistiche anzi per essere precisi per storie di gossip. Nainggolan e Zaniolo non hanno mai giocato assieme, e sono stati oggetto di uno scambio tra Inter e Roma (che ha incassato anche molti soldi). Ma il Ninja pur non conoscendolo personalmente ha dato delle dritte al calciatore giallorosso: