Lapadula tocca col braccio e Viola fa gol, Inzaghi: “Sulla seconda rete del Cagliari c’è poco da dire” Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio dell’Inter in casa col Cagliari per 2-2. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio dell'Inter in casa col Cagliari per 2-2. L'allenatore nerazzurro si è espresso così in merito alla mancata vittoria e al contestato gol di Nicolas Viola per i sardi negli ultimi minuti:"Noi vogliamo sempre vincere davanti a questo pubblico. Inutile negarlo, siamo vicini al traguardo ma mancano ancora 18 punti. Non ho dubbi sui ragazzi, dobbiamo rimanere sul pezzo. Dobbiamo valutare il primo gol, sul secondo gol del Cagliari c'è poco da dire".

Il gol del 2-2 del Cagliari contro l'Inter era probabilmente da annullare perché l'assist di Lapadula per Viola è di gomito e quello dell'attaccante peruviano è un fallo di mano punibile. Sarebbe stata opportuna una chiamata all'On Field Review da parte del VAR Di Bello e l'annullamento del gol da parte dell'arbitro Fourneau ma così non è stato.

Nella trasmissione Open Var su DAZN, invece, hanno analizzato così i gol di Viola in Inter-Cagliari: "Braccio ma tocco assolutamente involontario, il movimento è molto naturale. Si sta girando ed è in corsa. Non vede neanche il pallone ed è anche pressato. Gol regolare".

Il tecnico nerazzurro si è soffermato anche sulla prima rete subita e sulle difficoltà nel coprire la ripartenza della squadra rossoblù, cosa non usuale per l'Inter in questa stagione: "Sul primo gol dovevamo lavorare meglio di reparto. Il secondo gol è casuale. E poi c'è stata la ripartenza alla fine che è stata molto pericolosa. Solitamente lavoriamo meglio sulle ripartenze".

Sulla possibilità di vincere lo Scudetto nel derby contro il Milan, che si giocherò il prossimo turno, Simone Inzaghi si è espresso così: "Chiaramente ci farebbe piacere, ci prepareremo bene per lunedì. Stasera volevamo vincere, lunedì prepareremo un grandissimo derby, per farlo nel migliore dei modi. La concentrazione è al lunedì, sappiamo cosa ci aspetta, giochiamo contro la squadra seconda in classifica, che ha fatto il suo percorso e vuole fare bene davanti ai suoi tifosi".