La Juve cerca un altro attaccante, una quarta punta che nel momento del bisogno si faccia trovare pronta. Di nomi ne sono stati fatti tantissimi: da Llorente a Zaza, passando per Giroud, citato da Pirlo, a Graziano Pellé. Ma ora a sorpresa nel mercato della Juventus torna un grande ex Fabio Quagliarella, che in questa stagione è diventato un beniamino dei tifosi blucerchiati e un simbolo della Sampdoria. L'attaccante è ancora in grande forma, nonostante sia vicino a 38 anni, e potrebbe tornare a rivestire la maglia della Juve, con cui ha giocato per tre stagioni e mezza. Sarebbe un breve passaggio, di appena sei mesi, che però permetterebbe al giocatore di tornare a lottare per trofei importanti. L'affare si potrà fare solo quando la Sampdoria avrà trovato un degno sostituto.