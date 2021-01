Non è un mistero la volontà della Juventus di portare a Torino un altro attaccante in questa finestra di mercato invernale. Tra i nomi caldi, nelle ultime notizie sulle trattative, è spuntato anche quello di un grande ex come Fabio Quagliarella. Il sempreverde bomber della Sampdoria è finito nella lista dei papabili per il ruolo di vice-Morata, e ha dalla sua il fatto di conoscere bene l'ambiente bianconero. Sulla prospettiva di un ritorno di Quagliarella alla Juve, sono stati stuzzicati sia Andrea Pirlo che Claudio Ranieri.

Fabio Quagliarella è finito nel calderone degli obiettivi di mercato della Juventus per la finestra di riparazione. Il bomber che a fine gennaio spegnerà 38 candeline sulla torta, andrà in scadenza di contratto a fine stagione con la Sampdoria e potrebbe decidere di lasciare Genova, se dovesse arrivare l'offerta giusta magari di un top club come la Juventus. Quagliarella ha già vestito la maglia della Juventus dal 2010 al 2014. Un’esperienza dai due volti per il centravanti che dovette fare subito i conti con un grave infortunio al ginocchio, ma poi riuscì a collezionarsi spazi importanti partecipando al ritorno al successo dei bianconeri, che vinsero tre scudetti, iniziando così la striscia dei novi titoli consecutivi.

L'attaccante ha avuto modo di condividere lo spogliatoio da giocatore con Andrea Pirlo, che nel 2011 lasciò il Milan per approdare alla Juventus. Proprio l'attuale allenatore della Juventus è stato stuzzicato alla vigilia del confronto contro il Milan sul possibile ritorno di Quagliarella in bianconero. Il "Maestro" in conferenza stampa ha dimostrato di stimare molto l'esperto calciatore campano: "Il mercato? Ora penso alla partita con il Milan che è molto più importante. Quagliarella lo conosco, e lo reputo un grande attaccante. Di trattative ne parleremo nei prossimi giorni".

Da un ex compagno, e allenatore emergente, ad un tecnico esperto come Claudio Ranieri. L'attuale mister della Sampdoria, che conosce bene Quagliarella, non ha chiuso al possibile addio del suo capitano, evidenziando la difficoltà di dire di no a proposte come quelle della Juventus: "Ho letto oggi della possibilità che possa andare alla Juventus. Sicuramente è un grande premio per lui, al di là come possa andare a finire, se in positivo o meno. Avere 38 anni a fine gennaio ed essere chiamato da una squadra così importante sicuramente gli farà piacere. Aspetteremo gli eventi e vedremo".