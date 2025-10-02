La Roma ripete tre volte un rigore e sbaglia sempre, Gasperini è incredulo: “Mai vista una cosa simile”

Gasperini ha parlato dopo la sconfitta della Roma contro il Lille nel secondo match di Europa League e sui tre rigori sbagliati nel giro di pochi minuti si è espresso così: “Non lo so, è veramente una situazione unica e casuale e succede pochissime volte. È successo ed indubbiamente ha compromesso il risultato. La squadra sotto il piano del ritmo ha dato tanto e quel rigore poteva dare una svolta positiva. Poi perdi e ovviamente guardi tutto negativo, ma usciamo con qualche valore in più”.

Nella fase finale del match dell'Olimpico si è verificata un episodio più unico che raro: viene concesso un rigore alla Roma e sul dischetto si presenta Dovbyk, che si fa parare la conclusione ma l'arbitro fa ripetere per ingresso anticipato in area. Il centravanti ucraino sbaglia di nuovo, ma il penalty si deve ripetere nuovamente perché il portiere Ozer supera la linea di porta. A questo punto sul dischetto si presenta Soulè, ma l'argentino calcia a mezza altezza e si fa respingere il tiro.

In merito alla partita l'allenatore giallorosso si è espresso così a Sky: “Intanto non mi è mai capitato di sbagliare 3 rigori nella stessa occasione. Siamo andati in svantaggio molto presto e li abbiamo messi nella condizione migliore per giocare. Alla fine la Roma aldilà di errori tecnici ha fatto una partita con grande voglia e ritmo. Ha giocato inseguendo il risultato fino alla fine, ha concesso qualcosa ma in Europa è così. Non siamo stati forti nello sfruttare le opportunità ma da queste partite si esce con qualcosa in più”.

Genesio: "È la prima volta che vedo tre rigori parati"

L'allenatore del Lille, Bruno Génésio, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la partita e si è soffermato sull'episodio dei tre rigori parati consecutivamente: "Come si esce da questa partita? Si esce stanchi, l'ho già provato con il Lione qui a Roma. Un copione simile. Il finale di partita è stato difficile: è la prima volta che vedo tre rigori parati. Belle emozioni, una bella ricompensa per i ragazzi dopo le sconfitte contro Lens e Lione. Abbiamo vinto, ma non abbiamo fatto ancora nulla".