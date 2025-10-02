La Roma sbaglia per tre volte un rigore con Dovbyk e Soulé: Haraldsson gela l’Olimpico, il Lille vince 1-0

Europa League
A cura di Vito Lamorte
Immagine

Seconda battuta d'arresto per la Roma di Gasperini, che cade in casa contro in Lille nel secondo turno di Europa League. Decide un gol di Haraldsson, che gela l'Olimpico al 6′ del primo tempo. Dopo la bella vittoria di Nizza, i giallorossi cadono in casa contro Giroud & co dopo una prestazione sottotono: squadra spenta, sfilacciata e spesso non connessa con il match.

Il Lille di Bruno Genesio ha approcciato meglio dei capitolini e sfruttando un errore di Tsimikas ad inizio match poi è riuscita a portare a casa un risultato importante grazie ad una grande applicazione tattica e concentrazione.

Immagine

Haraldsson gela la Roma: rigore ripetuto tre volte, Dovbyk e Soulé sbagliano

Haraldsson ha segnato pochi minuti dopo il fischio d'inizio: Tsimikas sbaglia un controllo e Correia ne approfitta, servendo il compagno in area. Da pochi passi il numero 10 ha

Nel finale succede l'incredibile: calcio di rigore concesso alla Roma per un tocco di braccio di Mandi che viene fatto ripetere per ben tre volte. Sul dischetto va Dovbyk, che sbaglia il tiro due volte; e alla terza ci prova Soulé ma il portiere avversario respinge ancora una volta.

Roma-Lille, il tabellino

RETI6′ Haraldsson.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Hermoso, Ndicka; Wesley, Cristante (68′ Konè), El Aynaoui, Tsimikas (46′ Rensch); Soulé, Pellegrini; Ferguson. Allenatore: Gasperini.

LILLE (4-4-2): Bodart; Meunier, Mandi, Mbemba, Verdonk; Bouaddi, Bentaleb (63′ André); Correia, Haraldsson (63′ Fernandez), Sahraoui; Giroud (63′ Igamane). Allenatore: Genesio.

ARBITRO: Lambrechts.

Immagine
Immagine
Immagine
Europa League
