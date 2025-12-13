La reazione dei tifosi all’ingresso in campo di Salah con il Liverpool: hanno chiarito cosa pensano

Calcio
Salah è tornato in campo per la prima volta dopo l’intervista fiume in cui si lamentava dello scarso minutaggio al Liverpool: è subentrato al 26′
A cura di Ada Cotugno
Salah trona in campo per la prima volta dopo la sfuriata improvvisa di una settimana fa che stava per compromettere il suo rapporto con il Liverpool. L'egiziano era stato escluso dalla partita di Champions League contro l'Inter, ma dopo una chiacchierata con Slot è tornato nella lista dei convocati: contro il Brighton ha cominciato dalla panchina, ma è entrato al 26′ per l'infortunio di Joe Gomez. In quel momento esatto tutto il pubblico Anfield ha chiarito la sua posizione in merito a questa vicenda spinosa.

Quando ha fatto il suo ingresso tutti i sono alzati in piedi ad applaudire e dalla Kop, il cuore più caldo del tifo, è partito un coro in suo onore. È l'ultima partita giocata in casa prima della partenza per la Coppa d'Africa e qualcuno teme possa essere anche quella conclusiva della sua avventura con i Reds, dato che non è ancora chiaro se verrà ceduto nel mercato di gennaio o se reterà ancora in Premier League.

L'ovazione di Anfield per il ritorno di Salah

In questi giorni i tifosi hanno temuto il peggio, ma per il momento la situazione sembra essere sotto controllo. Ci sono stati dei colloqui tra il giocatore e Slot: Salah partirà per la Coppa d'Africa e nel frattempo le parti cercheranno la quadra per continuare insieme fino alla fine della stagione, ma non è escluso che possa esserci una clamorosa cessione il prossimo mese. Per la partita contro il Brighton è stato lasciato ancora in panchina, ma è subentrato al 26′ per l'infortunio di Joe Gomez.

Al suo ingresso in campo lo stadio è esploso in un grande applauso e i tifosi hanno fatto partire il celebre coro che cantano ormai da diversi anni.  Il giocatore è riuscito anche a sfornare l'assist per il 2-0 di Ekitike, il saluto perfetto prima di partire per gli impegni con l'Egitto. Per tutto il pubblico di Anfield il suo ruolo da leader resta intoccabile e si attende il mese di gennaio per capire come finirà questa storia.

