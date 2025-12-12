Calcio
video suggerito
video suggerito

Salah convocato dal Liverpool dopo l’esclusione contro l’Inter: può essere l’addio ad Anfield

Salah trona tra i convocati del Liverpool per la partita contro il Brighton: giocherà l’ultima ad Anfield prima della Coppa d’Africa, ma il 2026 è ancora un’incognita.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Ada Cotugno
12 CONDIVISIONI
Immagine

È stata una settimana molto turbolenta per il Liverpool dopo l'improvviso sfogo di Salah, rimasto in panchina per due partite nelle ultime tre, ma la bufera sembra essersi placata almeno per il momento: l'egiziano è stato convocato per la sfida contro il Brighton, l'ultima prima di partire per la Coppa d'Africa con la sua nazionale. Oggi ha tenuto dei colloqui con Arne Slot che lo ha incluso nella lista dei convocati, ma la pace è tutt'altro che vicina.

Secondo quanto riportato da The Athletic i due si sarebbero chiariti con una stretta di mano, ma questo non basta per blindare il giocatore ed evitare una clamorosa cessione nel mercato. La ferita è ancora aperta e non è dato sapere se nel 2026 Salah potrà tornare a giocare per la squadra alla quale ha regalato tutti i trofei possibili.

Salah torna tra i convocati del Liverpool per la partita contro il Brighton
Salah torna tra i convocati del Liverpool per la partita contro il Brighton

Salah torna tra i convocati del Liverpool

Per la partita contro il Brighton di domani pomeriggio ci sarà anche Salah nella rosa dei Campioni d'Inghilterra, anche se non è dato sapere se giocherà dal 1′. Oggi è stato protagonista di un colloquio con Slot per cercare di capire cosa è successo nell'ultima settimana e cercare di trovare una soluzione comune: l'egiziano si è lamentato per le troppe panchine ed è esploso davanti ai giornalisti sfogandosi in un modo mai visto prima. L'assenza nella partita di Champions League contro l'Inter aveva alimentato le voci di un addio imminente, ma sul suo futuro c'è ancora un enorme punto interrogativo.

Leggi anche
Svelata una chat privata di Salah prima Inter-Liverpool: come ha vissuto l'esclusione dopo lo sfogo

Di sicuro c'è soltanto che Salah giocherà ad Anfield per l'ultima volta prima di partire per la Coppa d'Africa dove rappresenterà l'Egitto, ma per qualcuno è addirittura l'addio definitivo allo stadio e alla città dove è diventato una leggenda. Non si sa se giocherà ancora con il Liverpool nel 2026 oppure se sarà ceduto nel mercato di gennaio: la chiacchierata con l'allenatore ha calmato gli animi, ma la situazione non è risolta e le parti cercheranno di sbrogliare la matassa nel corso del prossimo mese.

Calcio
Liverpool
Premier League
12 CONDIVISIONI
Immagine
Serie A
Milan-Como in Australia, la decisione finale arriverà il 18 dicembre: dove si può giocare
Aurelio De Laurentiis mette in imbarazzo Pardo provocandolo: "Ma chi le ha detto che sono romanista?"
Coppa d'Africa, chi sono i convocati della Serie A: da Lookman a N'Dicka, l'elenco squadra per squadra
Come ha fatto Vardy a diventare il giocatore del mese in Serie A superando Neres e Lautaro
Alvaro Morata, l'infortunio è serio: assenza di almeno due mesi, il Como dovrà tornare sul mercato
DAZN lancia l'abbonamento "Pass Giornata" per vedere la Serie A a 19,99 euro, ma i conti non tornano
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views