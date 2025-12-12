Salah convocato dal Liverpool dopo l’esclusione contro l’Inter: può essere l’addio ad Anfield

È stata una settimana molto turbolenta per il Liverpool dopo l'improvviso sfogo di Salah, rimasto in panchina per due partite nelle ultime tre, ma la bufera sembra essersi placata almeno per il momento: l'egiziano è stato convocato per la sfida contro il Brighton, l'ultima prima di partire per la Coppa d'Africa con la sua nazionale. Oggi ha tenuto dei colloqui con Arne Slot che lo ha incluso nella lista dei convocati, ma la pace è tutt'altro che vicina.

Secondo quanto riportato da The Athletic i due si sarebbero chiariti con una stretta di mano, ma questo non basta per blindare il giocatore ed evitare una clamorosa cessione nel mercato. La ferita è ancora aperta e non è dato sapere se nel 2026 Salah potrà tornare a giocare per la squadra alla quale ha regalato tutti i trofei possibili.

Salah torna tra i convocati del Liverpool per la partita contro il Brighton

Per la partita contro il Brighton di domani pomeriggio ci sarà anche Salah nella rosa dei Campioni d'Inghilterra, anche se non è dato sapere se giocherà dal 1′. Oggi è stato protagonista di un colloquio con Slot per cercare di capire cosa è successo nell'ultima settimana e cercare di trovare una soluzione comune: l'egiziano si è lamentato per le troppe panchine ed è esploso davanti ai giornalisti sfogandosi in un modo mai visto prima. L'assenza nella partita di Champions League contro l'Inter aveva alimentato le voci di un addio imminente, ma sul suo futuro c'è ancora un enorme punto interrogativo.

Di sicuro c'è soltanto che Salah giocherà ad Anfield per l'ultima volta prima di partire per la Coppa d'Africa dove rappresenterà l'Egitto, ma per qualcuno è addirittura l'addio definitivo allo stadio e alla città dove è diventato una leggenda. Non si sa se giocherà ancora con il Liverpool nel 2026 oppure se sarà ceduto nel mercato di gennaio: la chiacchierata con l'allenatore ha calmato gli animi, ma la situazione non è risolta e le parti cercheranno di sbrogliare la matassa nel corso del prossimo mese.