Salah può saltare Inter-Liverpool dopo lo sfogo contro Slot: a gennaio può arrivare una clamorosa separazione

Dopo lo sfogo nel post-partita di Leeds, le strade di Salah e del Liverpool sembrano sempre più lontane: l’attaccante egiziano può saltare la trasferta contro l’Inter e il mercato di gennaio potrebbe portare ad una clamorosa separazione.

Mohamed Salah potrebbe aver già disputato la sua ultima partita con il Liverpool nel 2025. L’attaccante egiziano, dopo il durissimo sfogo seguito alla gara di sabato a Leeds, rischia di essere messo fuori squadra fino al nuovo anno — e, secondo alcune indiscrezioni inglesi, la società starebbe addirittura valutando una cessione immediata.

In attesa delle parole di Arne Slot alla vigilia della delicata sfida di Champions League contro l’Inter, dall’Inghilterra filtrano segnali che fanno pensare a una rottura ormai profonda.

Salah, convocazione a rischio per Inter-Liverpool

Salah potrebbe non essere inserito nella lista dei convocati per la partita di domani a San Siro. Le tre panchine consecutive che lo hanno preceduto hanno portato all’intervista esplosiva del weekend, in cui il giocatore ha accusato il club di averlo trasformato nel capro espiatorio del momento negativo e il tecnico di aver improvvisamente troncato ogni rapporto con lui. Nel primo pomeriggio la squadra volerà verso Milano per conferenza stampa e rifinitura: non è affatto certo che Salah salirà su quell’aereo.

Possibile esclusione prolungata e addio a gennaio?

Secondo i media britannici, la dirigenza — che continua a sostenere Slot nonostante la stagione complicata, con un nono posto in Premier e un cammino in Champions tutt’altro che sicuro — sarebbe profondamente irritata dal comportamento del giocatore. E non è escluso che l’esclusione possa essere prorogata anche per la partita contro il Brighton del 13 dicembre, quella che Salah aveva indicato come la sua ‘prossima presenza' prima della Coppa d’Africa.

Il Liverpool, comprensibilmente sorpreso dallo sfogo del campione egiziano, chiarirà la posizione di Arne Slot sul giocatore lunedì, alla conferenza stampa in vista della sfida di Champions League di martedì contro l’Inter.

Stando a quanto riportato dalla BBC Sport, il club rimane "aperto al dialogo" sul futuro di Salah in vista della sessione di mercato di gennaio. Questo significa che, pur non essendo formalmente messo sul mercato, il Liverpool è disposto a valutare eventuali offerte.

Il richiamo dell’Arabia Saudita e le sirene USA per Salah

Lo scenario di una frattura definitiva resta sullo sfondo, nonostante il rinnovo firmato pochi mesi fa fino al 2027 e un ingaggio vicino ai 24 milioni lordi. Le squadre dell’Arabia Saudita, da tempo interessate al 32enne, osservano con attenzione: l’Al-Ittihad, che nel 2023 aveva messo sul piatto un’offerta monstre da 120 milioni poi respinta, potrebbe tornare alla carica. Anche l’Al-Hilal di Simone Inzaghi segue con interesse l’evoluzione della situazione.

Secondo GiveMeSport, anche il club della MLS San Diego starebbe considerando un’offerta per Mohamed Salah, sebbene al momento non sia stato ancora avviato alcun contatto ufficiale.

Si ritiene inoltre che lo stesso Salah stia valutando con attenzione le sue opzioni, avendo in passato espresso disponibilità a trasferirsi in Arabia Saudita. Interrogato direttamente sull’interesse dei club sauditi durante la sua recente intervista, l’attaccante ha evitato di rispondere: “Non voglio rispondere a questa domanda, perché il club mi guiderà in una direzione diversa”.