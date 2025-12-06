Salah ribalta lo spogliatoio del Liverpool: “Con Slot non ho più rapporti, qualcuno non mi vuole più qui”

Il Liverpool è una polveriera e dopo l'ennesimo passo falso, questa volta volta il pareggio per 3-3 in casa del Leeds, è Momo Salah ad uscire allo scoperto. Il suo è uno sfogo clamoroso quello avvenuto a fine partita ai microfoni di ‘tv2sport' quando l'egiziano ha parlato della sua situazione attuale. Salah è infatti reduce dalla terza panchina consecutiva. Di queste, solo in un'occasione è entrato in campo, mentre per le altre due, compresa la sfida col Leeds, è rimasto seduto a guardare i suoi compagni. Una situazione inaccettabile per lui che al termine della partita dei Reds si è sfogato:

"Non ci posso credere, sono molto deluso – ha detto -. Ho fatto così tanto per questo club, tutti lo possono dire vedendo gli ultimi anni, soprattutto la scorsa stagione. Oggi sono in panchina, non so perché. Mi sento come se il club mi stesse gettando sotto l'autobus. È così che mi sento". Salah fa sapere di essere totalmente deluso dai Reds soprattutto per il fatto di aver permesso a Slot di riservargli questo tipo di trattamento: "Ho detto molte volte in passato che ho un buon rapporto con Slot ma improvvisamente non abbiamo più un rapporto, non so perché".

Salah non si capacita del perché nelle ultime 3 partite sia stato impiegato solo per 45 minuti. "Non è accettabile per me, a dire il vero – ha spiegato ancora l'attaccante egiziano -. Non so perché capita sempre a me, è come se mi stessero gettando sotto l'autobus ma non penso di essere il problema". A questo punto Salah sottolinea ancora: "Non so perché, ma mi sembra, da come la vedo io, che qualcuno non mi voglia nel club – aggiunge l'egiziano -. Ho fatto tantissimo per questo club nel corso degli anni, soprattutto la scorsa stagione ma ora sono seduto in panchina e non so perché. È una mancanza di rispetto".

Salah giocherà con l'Egitto la Coppa d'Africa e per questo non sarà più a disposizione del Liverpool per alcune settimane: "Ho detto alla mia famiglia di venire alla partita del Brighton perché non so se giocherò o no, ma mi divertirò. Nella mia testa, mi godrò quella partita perché non so cosa succederà dopo – ha spiegato -. Sarò ad Anfield per salutare i tifosi e per andare alla Coppa d'Africa. Non so cosa succederà quando sarò lì". Lo sfogo di Salah è enorme: "Sembra che il club mi abbia scaricato. È così che mi sento. Credo sia molto chiaro che qualcuno volesse che mi prendessi tutta la colpa".