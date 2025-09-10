La punizione di Lookman è finita, torna a giocare con l’Atalanta: Juric volta pagina dopo un mese

Le sirene del calciomercato sono lontane e anche i contorni del caso Lookman cominciano a sbiadirsi, come se fosse stato soltanto un brutto sogno. Il nigeriano era stato a un passo dall'addio all'Atalanta, ha addirittura lasciato Bergamo e il ritiro estivo per accasarsi all'Inter ma il tira e molla fra i due club nerazzurri ha contribuito solo a creare una spaccatura tra il giocatore e la Dea che alla fine ha scelto di non cederlo. Le conseguenze sono arrivate puntuali con l'esclusione dal gruppo e dagli allenamenti della squadra che nel frattempo ha cominciato il campionato senza di lui trovando due pareggi amari.

Secondo l'Eco di Bergamo la punizione durerà meno di un mese perché Ivan Juric lo richiamerà in gruppo dopo la sosta per le nazionali secondo L'Eco di Bergamo. Le incertezze sul futuro hanno lasciato spazio alle necessità e per questo l'attaccante rientrerà a Zingonia giovedì o venerdì per riprendere gli allenamenti assieme ai suoi compagni per la prima volta dopo il caso di mercato. Con la Nigeria ha giocato due partite, ma è difficile che possa scendere in campo già domenica.

Lookman torna in gruppo all'Atalanta

Le prime due partite di campionato per i nerazzurri sono state abbastanza deludenti, con i due pareggi per 1-1 contro Pisa e Parma che hanno lasciato i tifosi molto amareggiati. Da dopo la sosta la musica cambierà perché l'Atalanta potrà riaccogliere Lookman e dimenticare l'estate turbolenta che ha vissuto: dopo oltre un mese di assenza il nigeriano tornerà a disposizione di Juric e potrebbe essere immediatamente convocato. Prima però dovrà riprendere la condizione fisica per tornare a essere protagonista e gli servirà qualche allenamento in più per rientrare nelle rotazioni dell'allenatore che ha bisogno di un giocatore come lui per dare una svolta alla stagione.

Difficile che possa scendere in campo già nella partita di domenica contro il Lecce, anche se potrebbe tornare per la prima volta tra i convocati dopo la lunga assenza, più probabile un rientro effettivo da titolare la settimana successiva contro il Torino. In mezzo poi c'è anche l'esordio in Champions League contro il PSG, una supersfida che potrebbe regalargli qualche minuto in questa stagione particolare.