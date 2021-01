Non è un buon periodo per il Liverpool e per Trent Alexander-Arnold. Il mese scorso il terzino inglese è stato incluso nella Squadra dell'anno della FIFA per il 2020 ma il giovane laterale dei Reds non sembra essere nel suo momento migliore e contro il Southampton è stato uno dei peggiori in campo. La squadra campione d'Inghilterra in carica è stata sconfitta per 1-0 al St.Mary's Stadium e dopo soli due minuti Alexander-Arnold non ha calcolato bene il tempo di intervento sulla punizione di James Ward-Prowse e ha permesso a Danny Ings di battere Alisson. Questo è stato l'errore più appariscente e decisivo della prova deludente del classe 1998.

Nonostante venga considerato tra i migliori tiratori della storia della Premier League, Alexander-Arnold ha regalato la palla 38 volte agli avversari con appoggi, passaggi e lanci sbagliati e fuori misura: Jurgen Klopp dopo 77 minuti lo ha sostituito con James Milner, dopo una prova irriconoscibile.

Il terzino destro si è goduto un fantastico 2019/2020, durante il quale ha aiutato il Liverpool a vincere il titolo che mancava da trent'anni con le sue prestazioni sempre convincenti e si è affermato come uno dei miglior laterali del calcio mondiale. All'età di 22 anni Alexander-Arnold ha già vinto la Champions League, la Premier League ed è uno dei migliori nella sua posizione, ma sta vivendo un momento di appannamento come tutta la sua squadra.

Vale la pena ricordare il calciatore del Liverpool ha solo 22 anni e nella sua breve carriera si è già messo in luce per le sue qualità, sia individuali che all'interno delle squadre per cui gioca (Liverpool e nazionale inglese). Sui social sono innumerevoli i messaggi contro l'inglese e in tanti adesso lo mettono a confronto con Joao Cancelo, rinato a nuova vita con la posizione he Guardiola gli ha cucito addosso. Alexander-Arnold, un po' come tutto il Liverpool, sta attraversando un periodo difficile in questo momento e quando in futuro tornerà a fare bene le sue cose anche i tifosi più critici torneranno sui loro passi.