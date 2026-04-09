Zverev sorpreso dal record di Sinner nei Masters 1000 si blocca in TV: “Non può essere reale”

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Alexander Zverev ha battuto Bergs e poi si è presentato davanti alle telecamere di Tennis Channel per la classica intervista di routine. Durante la chiacchierata però il tennista tedesco è rimasto molto colpito da una statistica relativa a Jannik Sinner che stava giocando proprio in quei momenti contro Machac. Il numero tre del mondo ha interrotto l'intervista per sottolineare l'eccezionale rendimento del tennista italiano che potrebbe anche incrociare in semifinale se lui dovesse battere Joao Fonseca e l'azzurro dovesse avere la meglio di Auger-Aliassime.

Zverev interrompe l'intervista, stupito da un dato di Sinner

Ogni tanto Sascha si girava per dare uno sguardo al campo centrale alle sue spalle dove Sinner stava strapazzando Machac, con un primo set dominato. Ecco allora che al termine del parziale sullo schermo davanti a Zverev è stato pubblicato un dato sul rendimento di Jannik e sul numero di set consecutivi vinti nei Masters. La reazione di Alexander è stata inaspettata: "Sono curioso di vedere cosa… (si blocca leggendo una grafica in sovrimpressione, ndr). Questa è una statistica ridicola: ‘tempo trascorso dall'ultimo set perso da Sinner in un Masters: 185 giorni'. Non sembra nemmeno reale. Io ne ho perso uno ieri. Scusate, non sono riuscito a non notarlo".

Curioso come questo impressionante ruolino di marcia di Sinner si sia interrotto poco dopo quando Machac a sorpresa è riuscito a vincere il secondo parziale approfittando di qualche difficoltà fisica dell'azzurro. Implacabile poi il numero due al mondo nel riuscire a portare a casa il match.

Zverev e il supporto del pubblico di Monte Carlo per Jannik Sinner

Tra l'altro Zverev ha tirato in ballo Sinner durante il suo intervento in TV anche in un altro momento dell'intervista. Quando si parlava del supporto del pubblico di Monte Carlo, il giocatore tedesco ha sottolineato le differenze con il suo collega apprezzatissimo con il quale condivide la residenza nel Principato: "Penso che il supporto del pubblico sia sempre bello. È sempre importante. Non ricevo tanto amore quanto quest'uomo che sta giocando proprio ora, Jannik Sinner, ma gran parte del pubblico è italiano, quindi penso sia normale. Però sì, insomma, mi godo il fatto di poter passare del tempo nel mio letto, dormire a casa mia, stare nel mio appartamento. Penso sia speciale".