Nel monday night della 17a giornata di Premier League, sconfitta a sorpresa del Liverpool sul campo del Southampton. I campioni d’Inghilterra in carica sono stati sconfitti per 1-0 dai Saints, per merito del gran gol realizzato da Danny Ings. L’attaccante grande ex della gara e protagonista di un passato sfortunato con i Reds, ha segnato con un eccezionale pallonetto. Il Liverpool ha fallito l’allungo sul Manchester United, con le due squadre ora appaiate in classifica (i Red Devils hanno una partita in meno).

