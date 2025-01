video suggerito

La prima domenica di Kyle Walker al Milan è surreale: la rissa di Conceiçao e il litigio con la moglie Da una parte c'erano Conceiçao e Calabria che quasi venivano alle mani, dall'altra il brutto litigio con la moglie a causa dell'amante: Walker si è presentato per la prima volta a San Siro in un clima tutt'altro che sereno.

A cura di Ada Cotugno

La prima volta di Kyle Walker a San Siro gli ha regalato una certa dose di adrenalina con la vittoria in rimonta del Milan in pieno recupero contro il Parma, ma è stata anche una giornata amara che non battezza bene l'inizio di questa nuova avventura italiana. Mentre era seduto accanto a Zlatan Ibrahimovic sotto ai suoi occhi si consumava una scena che ha fatto scalpore, Conceiçao che quasi veniva alle mani con Calabria, mentre la sua mente era distratta preoccupazioni familiari che non hanno subito nessuna svolta positiva dopo il trasferimento a Milano.

Allontanarsi da Manchester era un po' come voltare pagina per lui che convive con una situazione personale al limite dell'assurdo: oltre un anno fa è venuta a galla tutta la verità sulla sua famiglia segreta costruita assieme all'amante Lauryn Goodman che ha rivelato alla moglie di aver avuto due figli dal calciatore che manteneva da anni una relazione parallela. Annie Kilner, con la quale è sposato dal 2021 dopo tanti anni di relazione e che gli ha dato quattro figli, aveva pensato immediatamente al divorzio salvo poi ritornare sui suoi passi e inscenare un'apparente riappacificazione a Natale, pubblicando la foto di tutta la famiglia riunita sotto l'albero. Ma la serenità di Walker è in forte rischio dopo l'ennesimo litigio con la moglie che non sarebbe più propensa a seguirlo in Italia.

La moglie di Walker si rifiuta di seguirlo a Milano

Allo stadio l'inglese si è presentato da solo, come se fosse un semplice impegno di lavoro prima di aggregarsi ai compagni in campo, probabilmente in occasione del derby contro l'Inter. Ma in realtà il calciatore sarebbe stato piantato in asso dalla moglie che lo ha lasciato da solo a Milano dopo una brutta lite. Ancora una volta la loro situazione compare su tutti i tabloid con un nuovo colpo di scena: Annie Kilner a Walker avrebbero litigato a causa dell'amante Lauryn Goodman secondo quanto raccontato al Sun da alcune voci a loro vicine, un modo sicuramente non ideale di cominciare la sua avventura con il Milan, soprattutto perché nella sua prima volta a San Siro si è ritrovato l'allenatore che stava per venire alle mani con il suo capitano.

L'amante e i due figli nati dalla relazione segreta starebbero pianificando di trasferirsi in Italia, una decisione che alla moglie non è piaciuta per niente e che l'ha portata ad annullare il volo per Milano programmato per lo scorso sabato. I due coniugi avrebbero discusso a lungo e alla fine Annie è rimasta a Manchester per partecipare alla festa di 40 anni di una sua amica e postando le foto in modo che tutti potessero vederle. Si potrebbe leggere come una sorta di ripicca verso il marito che è accusato anche di aver commesso un altro errore: Walker avrebbe fatto volare i suoi amici a Milano prima di lei, mettendola indietro nelle gerarchie delle priorità.

La prima volta a San Siro è caotica

Secondo le fonti vicine alla famiglia la moglie è ancora intenzionata a chiedere il divorzio e a dividere il patrimonio di oltre 27 milioni di euro, ma si era detta pronta al trasferimento in Italia per il bene dei suoi quattro figli, aprendo così timidamente anche a una possibile riconciliazione. Al momento il futuro è tutt'altro che roseo: la donna è rimasta in Inghilterra, Walker non si è opposto alla decisione e qualcuno lo ha definito molto sereno, lontano dai problemi che lo hanno travolto negli ultimi anni, sottolineando che la distanza potrebbe far bene a tutti permettendo di ragionare a mente lucida.

Dall'altra parte però c'è la volontà di Lauryn Goodman di "seguire Walker in capo al mondo". L'amante non vorrebbe privare i suoi due figli del rapporto con il padre e, sempre secondo quanto riportato da persone della loro cerchia, sarebbe pronta a trasferirsi in ogni luogo pur di stare accanto al calciatore. Decisioni che ovviamente hanno fatto arrabbiare la moglie che è terrorizzata dalla presenza della seconda donna che mette a repentaglio il loro futuro. Tutto questo ha accompagnato l'inglese nella sua prima volta a San Siro che non è stata di certo serenissima: sullo sfondo c'erano i problemi personali, davanti a lui Conceiçao e la rissa sfiorata con Calabria e in più fra pochi giorni il suo Milan dovrà affrontare il delicatissimo derby contro l'Inter.