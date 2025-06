video suggerito

Lo scontrino di Kyle Walker per acquistare cibo cinese: quanto ha speso per un'anatra intera Il difensore del Manchester City fa di nuovo parlare di sé ma per vicende extra-calcistiche. Non ha badato a spese per un'ordinazione da asporto, la cifra pagata è in linea con i suoi gusti speciali.

Kyle Walker ha speso 400 euro per acquistare porzioni di cibo cinese da asporto. Quando il gestore del locale s'è visto arrivare quell'ordinazione e, soprattutto, ha visto chi era il cliente, è rimasto a bocca aperta. Mai avrebbe immaginato di trovarsi davanti al difensore del Manchester City (reduce da una seconda parte di stagione in chiaroscuro in prestito al Milan) e della nazionale inglese. Invece, era proprio lui che, a giudicare dall'ordine, s'è mostrato abbastanza goloso delle pietanze confezionate nel suo ristorante (il Mandarin House a Macclesfield, nel Cheshire). Entusiasta per aver attirato le preferenze di un giocatore così noto, il signor Yun Biao Lin ha voluto testimoniare quel momento scattando il più classico dei selfie e, tanto essere credibile, anche pubblicare lo scontrino con tutte le voci scelte nel menù dal calciatore.

Walker ha pagato 123 euro per un'anatra intera

"Sono così felice che il calciatore Kyle Andrew Walker abbia ordinato di nuovo cibo cinese. Grazie". Frase che lascia intendere come non sia stata certo la prima volta da parte dell'atleta, ma in questo caso deve aver superato se stesso considerato l'importo pagato. La "robusta" commessa inviata da Walker risale alla scorsa settimana ed era molto variegata, ce n'era per tutti i gusti. O, almeno, per quelli che amano aromi particolari per il proprio palato, che siano pietanze a base di carne oppure di pesce. Ma devono essere cucinate in un certo modo.

Cosa ha scelto Walker? Ha mostrato di gradire una portata più di tutte: nella lista aveva messo la spunta a gamberi conditi con sale e peperoncino, ali di pollo, costolette di maiale, manzo croccante e un'anatra intera aromatica da 105 sterline (123 euro). La cifra spesa è in linea con i suoi gusti "speciali": quando era ancora al Milan, non si preoccupò certo di pagare un importo notevole pur di avere il tavolo migliore di un night.

Fuori dal Mondiale per Club: "tagliato" assieme a Grealish

Kyle Walker è di fatto fuori dal Machester City. Al club inglese è sì legato da un altro anno di contratto ma la decisione di Pep Guardiola di non convocarlo per il Mondiale per Club (è successo anche a Grealish) chiarisce bene come ormai la sua esperienza con quella maglia sia finita. E nemmeno sa dove giocherà ancora nella prossima stagione: la sua avventura in Serie A e in rossonero è terminata senza infamia e senza lode, col Milan che ha rigettato l'opzione di ingaggiarlo a titolo definitivo.