video suggerito

La festa di Kyle Walker in un night milanese: quanto ha speso in poche ore per avere il tavolo migliore Il difensore del Milan di nuovo sotto i riflettori dei tabloid: dopo essere stato paparazzato a passeggio con la moglie, Annie Kilner, il giorno dopo è stato “pizzicato” in un noto locale milanese. E non era solo. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Kyle Walker non ha badato spese per pagare da bere ai suoi ospiti e assicurarsi il tavolo migliore in uno dei locali più noti della notte milanese. Il difensore inglese del Milan è fermo per infortunio e, il giorno dopo essere stato a passeggio lungo le strade più esclusive della metropoli assieme alla moglie Annie Kilner (con la quale cerca una riconciliazione difficile per evitare un divorzio / salasso), ha fatto parlare di sé per la serata di festa trascorsa tra hotel (dove ha consumato qualche drink) e night club.

La notte di Walker in un noto locale milanese

Erano circa le 2 di mercoledì notte quando è stato visto lasciare la living room dell'albergo e poi salire a bordo di una BMW iX7 elettrica così da percorrere il tragitto (circa 3 chilometri) fino alla prossima destinazione dove trascorrere ancora qualche ora assieme. Walker vi sarebbe rimasto comunque fino a tardi (anche se non per molto tempo), lasciando il resto della compagnia a godere della permanenza ancora per qualche ora: ha chiacchierato, s'è rilassato e divertito in maniera discreta, senza eccessi "né bere alcolici" (come spiegato da persone a lui molto vicine).

Chi erano le due donne che accompagnavano il difensore

Walker era in compagnia di due donne che, secondo fonti dei tabloid d'Oltremanica, erano amiche del suo agente italiano. Un particolare che non è bastato a spegnere il gossip sulle sue frequentazioni extra-coniugali, soprattutto alla luce dello scandalo sulla doppia famiglia che s'era creato, complice la relazione (con tanto di prole) tenuta in piedi con l'amante, Lauryn Goodman. Ecco perché, sia all'ingresso sia all'uscita del locale, s'è ritrovato gli obiettivi dei paparazzi addosso che ne hanno raccolto ogni movimento accanto alle due donne che gli camminavano vicino.

Quanto ha speso per bere drink al tavolo riservato

Quanto ha speso l'ex calciatore del Manchester City (in rossonero è in prestito)? Secondo fonti interne avrebbe pagato circa 7 mila euro di consumazioni per trascorrere qualche ora all'insegna del lusso e degli agi compresi nei servizi più esclusivi del locale. Tra questi anche alcuni cocktail molto ricercati e almeno una bottiglia di Champagne Dom Perignon del valore di circa 2 mila euro. Questo è quanto filtrato attraverso il chiacchiericcio legato a una serata "normale", scandita anche dall'aroma di tequila Clase Azul Reposado, bevanda che costa da un minimo di 300 euro fino a un importo di quasi 4 mila euro in caso di distillato, lavorato e invecchiato con dovizia di cantina.