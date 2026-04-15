Desailly: “Berlusconi veniva a Milanello con una vecchia tuta, solo Baresi riuscì a rimproverarlo”

Desailly ha raccontato un aneddoto su Berlusconi ai tempi in cui era al Milan: “Arrivava ogni sabato in elicottero. Una volta ci ha parlato per un’ora, Capello ha dovuto dirgli basta”

La carriera di Marcel Desailly è costellata dai trofei più importanti come i Mondiali del 1998 vinti con la Francia e le due Champions League vinte con Marsiglia e Milan. Proprio con i rossoneri ha lasciato il segno negli anni in cui erano una delle squadre più forti d'Europa, piena di campioni e guidata da Silvio Berlusconi che negli anni '90 stava consolidando la sua ascesa politica. Ogni sabato si presentava puntuale a Milanello, vestito sempre allo stesso modo con una vecchia tuta che un giorno gli è valso un rimprovero di Baresi.

L'ex giocatore francese ha raccontato questo aneddoto nel corso di The Italian Football Podcast, in cui ha ripercorso i tempi al Milan e il rapporto con le icone di quella squadra. Si è soffermato in particolare sul presidente, molto presente nonostante i suoi impegni politici: Berlusconi era un grande appassionato di calcio e ogni sabato pomeriggio arrivava con il suo elicottero per tenere un discorso alla squadra durante l'allenamento, talvolta facendo spazientire Capello.

Desailly e Baresi in campo con il Milan nel 1996

L'aneddoto di Desailly su Berlusconi

Ci sono tanti racconti legati al presidente e al suo Milan che ha guidato dal 1986 fino al 2004 vincendo qualsiasi trofeo. Negli anni '90 è entrato in politica, proprio mentre i rossoneri facevano incetta di trofei in Italia e in Europa. Desailly ha vestito quella maglia del 1993 al 1998 e ha vissuto l'ascesa politica di Berlusconi che comunque non ha mai tralasciato la squadra. Il francese ha raccontato cosa accadeva ogni settimana: "Veniva ogni sabato con la stessa vecchia tuta da ginnastica. Una di quelle che hai lavato un sacco di volte ed è ormai fuori moda. Solo Baresi è riuscito a dirgli ‘Dai presidente, non puoi indossare questa tuta ogni volta che vieni a trovarci perché è rovinata'. È stato divertente".

Tuta a parte, Desailly ricorda bene anche un discorso in particolare tenuto da Berlusconi che aveva fatto spazientire Capello per la sua durata: "L'anno in cui arrivai iniziò a interessarsi di politica. Un sabato pomeriggio era arrivato con il suo elicottero per tenerci un discorso. Eravamo tutti lì alla mensa e lui diceva ‘Ragazzi sono felice di essere di nuovo qui. Non ho niente di speciale da dirvi'. E poi ha iniziato a parlare "Mi sto dedicando alla politica per aiutare la scuola dei vostri figli, per le infrastrutture'. E poi ha iniziato e ha parlato per un'ora senza accorgersene, finché Capello non ha dovuto dirgli: ‘Basta, presidente. Hanno capito e devono andare a riposarsi'".