La partita perfetta di Palmer in Chelsea-Brighton: fa 4 gol nel primo tempo e abbatte ogni record Cole Palmer e la partita perfetta del fantasista del Chelsea contro il Brighton. Oltre i quattro gol segnati solo nel primo tempo l’inglese ha fatto impazzire le statistiche con i suoi numeri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Quando si definisce una "partita perfetta" da ieri non si può più non parlare di Cole Palmer. Il centrocampista inglese del Chelsea è stato l'autentico protagonista di una performance pazzesca nella sfida di campionato che i Blues hanno giocato e vinto 4-2 contro il Brighton. La squadra di Enzo Maresca è stata letteralmente trascinata da Palmer capace di segnare quattro gol nel primo tempo e in soli 41 minuti. Un record assoluto per la Premier League dato che nessuno prima era riuscito a mettere a segno un poker nei primi 45 minuti di gioco.

Ma non è solo questo poiché la partita di Palmer è stata ricca di colpi da maestro e le statistiche sono letteralmente impazzite. "Questo ragazzo è un genio" scrive il Chelsea sul suo account di X pubblicando il video della sua punizione straordinaria che ha fatto esplodere Stamford Bride. I primi dati di Palmer parlano di 7 tiri di cui 5 in porta con 4 passaggi chiave effettuati e 2 grandi occasioni create. In tutto ciò anche 6 palle lunghe precise e 4 recuperi di palla che mettono la ciliegina sulla torta sa una prestazione a dir poco superlativa.

I numeri di Palmer e i record centrati in una sola partita

Pagato 45 milioni e strappato al Manchester City, il Chelsea sembra si sia assicurato davvero un fenomeno. Palmer è il giocatore capace di totalizzare il maggior numero di contributi a rete di tutta l’Inghilterra in Premier col punteggio di 43 lasciandosi alle spalle Haaland con 39, Watkins a 34, Salah a 32 e Son a 31. Ma non è tutto, Palmer oggi ha raggiunto il numero di triplette con la maglia del Chelsea registrate in precedenza da Lampard, Hasselbaink e Drogba. Palmer ha ora anche l'obiettivo di mettersi la corona di rigorista in Premier con 15 penalty su 15 segnati di cui 10 su 10 in Premier. Il record di 11 su 11 di Yaya Touré è ormai a un passo.

Sui social i tifosi sono letteralmente impazziti e in tanti hanno postato le sue innumerevoli giocate ammirate nel corso della sfida contro il Brighton. Su tutti il passaggio illuminante sul punteggio di 4-2 a inizio secondo tempo. Palmer pesca nello spazio Nicolas Jackson senza nemmeno guardarlo con un colpo a giro che mettere l'attaccante dei Blues incredibilmente davanti alla porta. Il gol gli è stato negato solo per via di un salvataggio sulla linea della difesa del Brighton altrimenti sarebbe stata l'ennesima giocata da sogno di uno straordinario Palmer.