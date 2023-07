La nuova squadra in cui giocherà Mauro Icardi dipenderà anche dai problemi di salute di Wanda Nara La notizia delle precarie condizioni di salute di Wanda e di possibili nuovi controlli e cicli di cure hanno portato Icardi a valutare qualsiasi soluzione pur di rimanere vicino alla moglie. Anche un contratto di 6 mesi dall’altra parte dell’Oceano.

A cura di Alessio Pediglieri

Il futuro professionale di Mauro Icardi dipenderà ancora una volta da Wanda Nara. Ma al contrario del passato, in cui la moglie-procuratrice tesseva le trame dei trasferimenti durante il calciomercato, adesso il motivo è diverso e ben più serio: l'attaccante argentino deciderà solamente dopo che si sarà stabilito dove Wanda inizierà le eventuali cure, dopo gli esami e le diagnosi ricevute nei giorni scorsi.

Dove giocherà la prossima stagione Mauro Icardi? Una domanda lecita dopo l'addio al Galatasaray e l'assenza al momento di reali alternative per l'attaccante argentino: un vero e proprio punto interrogativo nato a causa del problema di salute che sta attraversando sua moglie, Wanda Nara. Nel bel mezzo di questo difficile momento familiare che è emerso negli ultimi giorni, l'attaccante sta valutando qualsiasi possibilità, anche quella di giocare nel calcio argentino per restare vicino a Wanda.

L'idea di base di Icardi è ovviamente quella di essere vicino alla moglie, che sta attendendo i risultati di nuovi studi medici per ricevere una diagnosi più dettagliata di un primo riscontro allarmante: Wanda soffrirebbe di leucemia. La conferma che qualcosa non andasse è arrivata dalla stessa signora Icardi nella serata del 17 luglio, quando ha deciso di rompere il silenzio circa la sua possibile leucemia, affidandosi a un post sui social, successivo ad una fuga di notizie che era già impazzata sui media argentini.

"Ho deciso di fare delle analisi di routine, come faccio ogni volta che viaggio o una volta all’anno. Alcuni valori sono andati male e ho preso la decisione di ricoverarmi per integrare con altri controlli che sono andati bene. Giovedì, sono uscita dalla clinica per ulteriori studi in un luogo specializzato. L’ho fatto cercando di dare maggiori informazioni ai risultati dei miei primi studi". Wanda non ha mai parlato apertamente di leucemia ma ha fatto capire che saranno necessari ulteriori esami: "Sono già a casa, in attesa di ulteriori esami e seguendo le indicazioni dei professionisti che mi accompagnano. Lo terrò nella mia privacy, soprattutto per proteggere i miei figli".

Una situazione che si è evidentemente ripercossa anche sul presente e sul futuro professionale di ‘Maurito' che ha trascorso l'ultima stagione in prestito al Galatasaray, dove è diventato campione della Super League turca da protagonista, segnando 23 gol in 26 partite. La dirigenza aveva accettato di riscattarlo dal Psg per una cifra vicina ai 10 milioni di euro, ma la situazione familiare ha messo tutto in attesa chiudendo ogni possibilità di rinnovo immediato. Ora molto dipenderà dal luogo in cui Wanda Nara si sottoporrà all'eventuale trattamento medico: se sarà in Argentina non è escluso che Icardi la seguirà.

Dunque, è reale la possibilità anche di concludere un accordo temporaneo, in prestito con qualche club argentino e in prima fila è spuntata l'ex società di Icardi, il Newell's con cui c'è stato un primo approccio informale per capire la situazione. Qualche mese fa c'era stata anche una forte indiscrezione da parte del Boca Juniors, mai confermata, così come un interesse da parte del River Plate, club di cui Wanda Nara è tifosa e dove uno dei figli gioca nelle serie minori. L'idea di base sarebbe un accordo fino a fine anno, riaprendo nuovi discorsi e possibilità nel mercato invernale 2024.