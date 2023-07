Icardi lascia definitivamente il PSG per il Gatalasaray: svenduto a un prezzo ridicolo Mauro Icardi non tornerà in Serie A. L’attaccante argentino già nelle prossime ore lascerà il Paris Saint Germain, che lo cederà a titolo definitivo al Galatasaray, con cui ha disputato l’ultima stagione.

A cura di Alessio Morra

Mauro Icardi nell'ultima stagione è rifiorito. Ha vinto il titolo turco con il Galatasaray e lo ha fatto da grande protagonista, segnando a raffica, soprattutto nella parte finale del campionato. Insomma, è stato decisivo quanto contava. Per questo motivo il suo nome è tornato in auge per il mercato ‘italiano'. Icardi è stato abbinato pure a Roma, Milan e Juventus. Ma il suo futuro sarà ancora in Turchia. Il Galatasaray starebbe per acquistarlo a titolo definitivo, e sarà un gran colpo di mercato considerato l'acquisto per una cifra quasi irrisoria per un giocatore di tale valore, che è pronto a tornare anche in Champions League.

Dopo la lunga avventura in Serie A Icardi era passato al Paris Saint Germain, con cui ha vissuto un ruolo intermedio. Non era una stella ma nemmeno un comprimario, ha vinto tanto e disputato anche una finale di Champions. Nel 2022 c'è stato il passaggio al Galatasaray, che era all'anno zero. I giallorossi hanno disputato un campionato splendido e hanno rivinto il titolo dopo un paio di stagioni di magra. Icardi ha avuto un ruolo centrale. 23 gol e 8 assist in 26 partite, davvero non male.

Finita la stagione Maurito è tornato alla base, perché il PSG lo aveva ceduto solo in prestito. Ma i francesi non avevano e non hanno alcuna intenzione di tenerlo in rosa e lo hanno rimesso sul mercato. Diversi club italiani hanno effettuato un sondaggio, ma il futuro di Icardi sarà ancora al Galatasaray. L'Equipe ha scritto che già nelle prossime ore verrà chiuso l'affare. Il Galatasaray, se non ci saranno sorprese, acquisterà Icardi per una cifra vicina ai 10 milioni di euro.

Una cifra onestamente bassa per un giocatore che si ha 30 anni, ma che ha dato prova di essere ancora in grande forma e di essere determinante in un campionato competitivo come quello turco. E considerando il mercato attuale 10 milioni di euro per cedere Icardi a titolo definitivo sono una cifra da saldo, evidentemente il PSG aveva intenzione di cederlo a titolo definitivo e ora lo ha praticamente fatto.