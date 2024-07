video suggerito

La moglie di Alvaro Morata esplode su Instagram: “Bisogna riflettere prima di parlare” Alice Campello, moglie di Alvaro Morata, ha attaccato la stampa spagnola per il trattamento riservato all’attaccante e capitano della nazionale: “Siete di basso livello”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

A poche ore dalla prima semifinale degli Europei che stasera vedrà la Spagna impegnata contro la Francia all'Allianz Arena di Monaco, il caso Morata è più che mai incandescente: nelle ultime ore ci ha pensato la moglie di Alvaro, Alice Campello, a gettare altra benzina sul fuoco, postando su Instagram un paio di storie in cui attacca a testa bassa la stampa iberica per il trattamento riservato al 31enne attaccante. Morata è il capitano della squadra allenata da Luis de la Fuente, da molti data come favorita per la vittoria finale, ma non perde occasione per lamentarsi del trattamento – lastricato di critiche – che gli viene riservato dall'opinione pubblica iberica, sia i media che i tifosi.

Alvaro Morata con la fascia di capitano della Spagna nella partita contro la Germania

Lo sfogo di Alvaro Morata, la stampa spagnola lo attacca: "Imbarazzante"

Al punto che l'altro giorno Morata ha fatto balenare l'ipotesi di lasciare la maglia della Spagna dopo la conclusione degli Europei: "Voglio solo che finisca nel miglior modo possibile e me la godo, perché potrebbe anche essere il mio ultimo torneo con la nazionale. Può darsi, è una possibilità di cui non voglio parlare molto, ma è probabile". Il calciatore dell'Atletico Madrid, su cui c'è fortissimo il pressing del Milan e personale di Ibrahimovic – ha inoltre ribadito quanto sia difficile per lui giocare in patria: "All'estero sono più felice, perché la gente mi rispetta. In Spagna non c'è rispetto per niente e nessuno".

Le parole di Morata hanno avuto come conseguenza un editoriale al veleno pubblicato su ‘El Confidencial', il cui titolo dice tutto. È un attacco durissimo all'uomo prima che al calciatore: "Morata, un capitano che mette in imbarazzo la Spagna e non solo per il suo scarso livello agli Europei".

Morata con la moglie Alice Campello, conosciuta a Milano nel 2016

La difesa della moglie Alice: "Siete di basso livello"

Parole cui ha replicato in maniera altrettanto dura la moglie di Alvaro e madre dei suoi 4 figli: la veneta Alice Campello – che fa coppia fissa col calciatore spagnolo dal 2016 e lo ha sposato l'anno dopo – ha postato due storie su Instagram che riprendono l'articolo del giornale in questione e lo fanno a pezzi. "Odio fare la vittima e sollevare altre polemiche – ha scritto nel primo messaggio – ma questa cosa non mi sembra normale neanche lontanamente, mi dispiace. È normale? L'unica cosa che considero di basso livello è essere giornalista, aver studiato per quello e scrivere un titolo del genere quando la Spagna è a un giorno dalla semifinale. Mi stupisce che invece di incoraggiare un giocatore della vostra nazionale passate il tempo cercando di abbatterlo… Come pensate che una persona possa dare il massimo per il proprio Paese quando sente che non si crede in lui?".

In una seconda storia, la Campello ha continuato a difendere Morata dalle critiche ricevute: "Senza dimenticare che questi giocatori hanno una madre, un padre, una moglie e dei figli che leggono queste atrocità gratuite… questa del giornale è un semplice esempio delle mille quotidiane. Prima di parlare, dobbiamo pensare a come farebbe sentire noi stessi quello che stiamo facendo. Ognuno è libero di dire quello che pensa, ma senza offendere. I colori variano a seconda dei gusti, ma bisogna sempre avere rispetto se vogliamo rispetto". Tra poche ore si va in campo per giocare una partita importantissima: non esattamente il clima ideale in casa Spagna.