La moglie di Abidal gli dà un ultimatum: “È stata dichiarata la guerra, racconterò l’inferno” La moglie di Eric Abidal, Hayet, lancia un ultimatum via social all’ex difensore del Barcellona che l’ha tradita con la giocatrice della nazionale francese Kheira Hamraoui: “Firma le carte del divorzio, altrimenti racconterò l’inferno che mi hai fatto passare negli ultimi 10 anni. Sto lottando per non sprofondare nella depressione”.

La vicenda che un anno e mezzo fa scosse il calcio femminile francese, con l'aggressione subìta a colpi di spranghe dalla nazionale transalpina Kheira Hamraoui, scoperchiò nel corso delle indagini la relazione extra coniugale di Eric Abidal con la stessa Hamraoui. Si scoprì infatti che la 33enne calciatrice usava una scheda telefonica intestata all'ex calciatore e dirigente (lo è stato fino al 2020) del Barcellona, squadra in cui la centrocampista aveva giocato per tre anni prima di trasferirsi al PSG.

Kheira Hamraoui gioca nella nazionale francese da oltre 10 anni

In seguito a quella rivelazione, sua moglie Hayet decise di lasciarlo in tronco chiedendo il divorzio e a nulla valse il disperato appello del 43enne ex difensore francese via social (poi rimosso, visto che la donna non ne volle sapere): "Perdonami, qualsiasi sarà la tua decisione tu resterai ai miei occhi la donna della mia vita e soprattutto la madre dei nostri splendidi bambini. Merito questa umiliazione anche se mi sta uccidendo. Spero tu possa perdonarmi un giorno".

Eric Abidal con la moglie Hayet: la coppia ha cinque figli

Non solo non è arrivato il perdono, ma neanche il divorzio, visto che Abidal non lo ha voluto firmare, portando la donna all'estrema decisione di mettere tutto in piazza via Instagram, lanciando un ultimatum al marito e minacciandolo altrimenti di fare rilevazioni su quello che chiama "l'inferno che mi hai fatto passare negli ultimi 10 anni".

"Signor Eric Abidal, la mia pazienza ha dei limiti… Ho cercato di proteggere i nostri figli, ma tu hai deciso diversamente, abusando della mia gentilezza – ha scritto Hayet, ex ginnasta di origini algerine – Se questa è la tua scelta, aspetta perché è stata dichiarata la guerra. D'ora in poi dedicherò i miei prossimi post a raccontare l'inferno che mi hai fatto passare negli ultimi 10 anni e soprattutto negli ultimi due, dopo la mia irrevocabile richiesta di divorzio dopo la tua infedeltà che mi è tornata utile nonostante la vergogna che provo per tutta questa faccenda".

Hayet è un ex ginnasta di origini algerine

L'ex compagna del calciatore ha spiegato che "visto che i nostri avvocati non sono riusciti a farti ragionare, lo farò io pubblicamente: Eric, firma le carte del divorzio, grazie. Che questo divorzio sia una pagina già voltata perché tu possa pienamente vivere la tua vita con la tua nuova donna, per rispetto mio e dei nostri figli. Anche nella separazione, la dignità deve essere presente. Penso che siamo entrambi d'accordo che questa situazione è inaccettabile".

La donna ha poi accennato ai cinque figli avuti dalla coppia: "I ​​bambini conoscono il mio approccio e mi capiscono perché la situazione è difficile anche per loro. Sanno che lotto per loro e che tutto questo è per il semplice scopo di vivere in pace e felicità per tutti. Nessun bambino merita di avere una madre sfinita dall'abuso psicologico. Ho lottato per più di un anno per non sprofondare nella depressione con tutte le cose che stanno accadendo e che non sai. Sprofondo… ed esprimermi attraverso i social network è stato il mio ultimatum nella mia angoscia", ha chiuso il suo messaggio Hayet. La palla adesso passa ad Abidal, se non farà prima la sua ex compagna a pubblicare le rivelazioni sul loro matrimonio.