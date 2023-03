La maledizione di Richarlison, all’ennesimo infortunio non ce la fa più: scoppia in lacrime Per l’attaccante brasiliano del Tottenham, Richarlison è arrivato l’ennesimo infortunio stagionale: dopo soli 4 minuti dal fischio di inizio del match contro il Southampton. Ed è crollato prima di uscire dal campo.

A cura di Alessio Pediglieri

Il Tottenham di Antonio Conte ha rimediato l'ennesima magra figura stagionale facendosi rimontare nella gara di Premier di sabato pomeriggio dal Southampton, ultimo in classifica. Gli spurs, avanti 3-1 si sono visti rimontare con i padroni di casa che hanno festeggiato a tempo oramai scaduto il 3-3 finale. Ma la gara è stata caratterizzata anche dall'ennesimo infortunio di uno dei giocatori più attesi tra i londinesi, Richarlison che Conte aveva inserito nell'undici titolare dopo le recenti polemiche.

Un gol di Porro a fine primo tempo, poi il raddoppio di capitan Kane a inizio di ripresa per il secondo vantaggio dopo il pareggio di Adams. Quindi l'allungo, sul 3-1 della sicurezza da parte di Perisic su assist di Romero. Tanto sarebbe bastato in altri momenti al Tottenham per festeggiare il successo in casa del fanalino di coda di Premier, il Southampton che, invece compie l'impresa. Prima accorcia al 77′ con Walcott poi confeziona l'atroce beffa al 93′ quando Ward-Prowse infila il rigore del definitivo 3-3.

Che sa di condanna per gli Spurs e soprattutto per Antonio Conte, ritornato sotto l'occhio delle polemiche per una stagione dei londinesi tutt'altro che soddisfacente e con le recenti dichiarazioni di voler tornare in Italia che hanno alimentato le voci di un suo addio a fine stagione. Fisico, perché mentalmente – stando ai più accesi accusatori – il tecnico sembra avere già mollato la presa con l'esclusione amarissima in Champions per opera del Milan e un campionato costretto alla rimonta in classifica.

Leggi anche Richarlison fa gol e si porta il dito sulla bocca: è un messaggio a Conte ma il VAR cancella tutto

A tutto ciò si sono aggiunte anche altre polemiche con i giocatori, uno in particolare negli ultimi giorni, Richarlison, con cui Conte ha battibeccato a distanza senza risparmiarsi i colpi dopo le accuse del giocatore in diretta TV. Il tecnico ha però scelto l'attaccante brasiliano titolare da subito contro il Southampton dandogli una grandissima possibilità di riscatto, svanito dopo soli quattro minuti di gioco: il nazionale verdeoro è uscito dal terreno di gioco in lacrime, dopo l'ennesimo infortunio che oramai sta caratterizzando la sua stagione.

Non è infatti la prima volta in questa stagione che l'ex attaccante dell'Everton deve abdicare durante una partita, uscendo zoppicando dal campo: era capitato contro la sua ex squadra a ottobre quando aveva lasciato il campo per un infortunio al polpaccio durante la vittoria per 2-0. Un problema che aveva messo in serio dubbio la sua convocazione nel Brasile per la Coppa del Mondo in Qatar.

Richarlison fortunatamente si era ripreso in tempo per giocare in quattro delle cinque partite del Brasile al torneo, segnando tre gol in Qatar ma subendo un nuovo infortunio, al bicipite femorale durante la sconfitta nei quarti di finale contro la Croazia che lo ha poi costretto all'esclusione per altre tre partite di campionato al rientro in Premier League. Da allora è tornato a collezionare solamente otto presenze con il club londinese, senza mai riuscire più a segnare.

Le cose sono andate di male in peggio per l'attaccante degli Spurs nel match contro il Southampton: Richarlison sembrava a disagio già durante il riscaldamento, prima che il suo infortunio diventasse evidente durante la partita e lo costringesse ad uscire subito dopo il fischio iniziale. Seduto sul tappeto erboso sgomento, Richarlison è stato consolato immediatamente dal suo capitano Harry Kane prima di essere sostituito da Dejan Kulusevski. Anche Antonio Conte ha consolato Richarlison dopo che ha lasciato il campo, con un gesto d'affetto di fronte la brasiliano in lacrime. Per la maledizione da infortuni che non sembra volerlo abbandonare