Antonio Conte risponde a Richarlison e lo stronca: “Ha ragione, la sua stagione è una m***a” Dopo lo sfogo di Richarlison sullo scarso minutaggio, Antonio Conte ha deciso di rispondere a tono in conferenza stampa.

A cura di Ada Cotugno

In casa Tottenham sono giorni caldissimi e la partita contro il Nottingham Forest diventa cruciale per la lotta all'Europa e il futuro di Antonio Conte, finito sulla graticola dopo l'eliminazione dalla Champions League arrivata contro il Milan.

Gli Spurs sono fuori da tutte le competizioni e l'unico obiettivo rimasto è quello di blindare il quarto posto in classifica, traguardo fondamentale fissato dalla società all'inizio di questo campionato, l'ennesimo chiuso senza un trofeo.

A scaldare gli animi nel nord di Londra ci hanno pensato anche le dichiarazioni di Richarlison, arrivate subito dopo il fischio finale del ritorno degli ottavi di finale. Il brasiliano, acquistato in estate dall'Everton, è stato spesso lasciato in panchina dall'allenatore nelle ultime partite.

La rabbia dell'attaccante è esplosa in zona mista e davanti ai microfoni ha sfogato tutta la sua frustrazione per la gestione del suo minutaggio: "Io sono un professionista, lavoro tutti i giorni. Voglio giocare! Questa stagione è stata una merda perché non ho minuti e ho anche subito un infortunio".

Un messaggio forte che ovviamente non poteva passare liscio. A tre giorni dall'intervista che ha fatto subito il giro del mondo, ci ha pensato lo stesso Conte a rispondere a Richarlison.

In conferenza stampa ha punzecchiato a tono il suo giocatore: "Prima di tutto ho visto l'intervista di Richarlison. Non mi ha criticato. Ha detto che la sua stagione è stata una m***a e ha ragione. La sua stagione non è stata buona perché ha avuto molti infortuni. Se merita di giocare gli darò l'opportunità".

L'allenatore poi ha spiegato che il brasiliano ha commesso un errore fatale: "Quando parli di ‘io' e non di ‘noi' sei egoista. Dico ai miei giocatori che se vogliamo costruire qualcosa di importante e vincere un trofeo dobbiamo parlare con ‘noi' non con ‘io', perché altrimenti pensi a te stesso".

L'ex CT della Nazionale ha anche parlato del suo futuro in questo club: "Se mi chiedi ora ‘sei pronto ora a morire per questo club?ì SÌ. Fino alla fine sono pronto a morire per questo club e poi vedremo, perché non sono così stupido da continuare a suicidarmi".

In questa stagione con la maglia del Tottenham Richarlison ha segnato appena 2 gol in 25 presenze, entrambi all'esordio in Champions League contro il Marsiglia. In Premier League invece non si è ancora sbloccato.

Le accuse dell'attaccante sono ricadute anche su Cristian Stellini, vice di Conte che ha preso le redini della squadra durante il suo periodo di convalescenza: nell'ultima partita di campionato gli sono stati concessi appena 5′, probabilmente la goccia che ha fatto traboccare il vaso.