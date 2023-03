Richarlison fa gol e si porta il dito sulla bocca: è un messaggio a Conte ma il VAR cancella tutto Richarlison segna e mentre esulta rabbiosamente si porta il dito sulla bocca: è un messaggio a Conte, dopo il botta e risposta dei giorni scorsi, ma il VAR cancella tutto.

A cura di Vito Lamorte

Richarlison è finito al centro di un grande dibattito nei giorni scorsi in Inghilterra. La sua intervista dopo l'eliminazione del Tottenham in Champions League contro il Milan ha fatto discutere e l'obiettivo principale delle sue parole è stato Antonio Conte.

Questo il suo sfogo contro l'allenatore italiano: "Io sono un professionista, lavoro tutti i giorni. Voglio giocare! Questa stagione è stata una merda perché non ho minuti e ho anche subito un infortunio. Quando entro in campo do la mia vita. Perché non gioco? È quello che non ho capito neanche io. Stavo andando bene, con due vittorie contro West Ham e Chelsea, e improvvisamente (Conte, ndr) mi ha messo in panchina. Contro i Wolves (Conte, ndr) mi ha messo cinque minuti. Ho chiesto perché e non mi hanno detto niente".

Parole che non sono passate inosservate e che hanno portato alla reazione di Conte: "Prima di tutto ho visto l'intervista di Richarlison. Non mi ha criticato. Ha detto che la sua stagione è stata una m***a e ha ragione. La sua stagione non è stata buona perché ha avuto molti infortuni. Se merita di giocare gli darò l'opportunità".

L'attaccante della nazionale brasiliana è stato scelto da Conte per iniziare la sfida di Premier League contro il Nottingham Forrest e al minuto 4 della gara di Londra aveva sbloccato il risultato dopo pochi minuti con tanto di esultanza rabbiosa: dito portato alla bocca per zittire tutti e il suo sembrava un gesto proprio rivolto all'allenatore.

La gioia di Richarlison è durata davvero poco perché il VAR ha valutato la sua posizione di partenza non regola e ha annullando la rete del numero 9 degli Spurs per un millimetrico fuorigioco.

Richarlison è stato protagonista della vittoria per 3-1 del Tottenham con un assist per il gol di Son e quando è uscito ha salutato Conte con un abbraccio prima di sedersi in panchina.

L'appuntamento col primo goal stagionale in Premier League è ancora rimandato ma l'esultanza è destinata a fare discutere.