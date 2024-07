video suggerito

Atleta si fa amputare un dito rotto per andare alle Olimpiadi: "Era il modo più facile per guarire" Matthew Dawson è il 30enne giocatore australiano di hockey su prato che ha preso la decisione estrema pur di partecipare a Parigi 2024. "Si tratta solo di un pezzettino del mio dito", ha ammesso spiegando perché ha optato per quella scelta.

Matthew Dawson, 30enne giocatore australiano di hockey su prato, ha preso una decisione tanto estrema quanto macabra: farsi amputare un dito rotto per andare alle Olimpiadi di Parigi 2024. Mai avrebbe rinunciato ai Giochi francesi dopo essere stato presente a Rio 2016 e a Tokyo 2020. E privarsi di una parte di sé è stata l'unica cosa che ha ritenuto ‘saggia' pur di rimediare a un infortunio che ne avrebbe pregiudicato la partecipazione.

A poche settimane dall'avventura in terra transalpina, s'è fratturato l'anulare della mano destra e se lo avessero curato adottando metodi abituali immobilizzando l'arto avrebbe dovuto disfare la valigia. Ecco perché ha deciso di farsi rimuovere la parte infortunata. Una scelta che mette i brividi addosso e sembra surreale, folle ma che il diretto interessato difende. Non è stata presa di pancia, né frutto della disperazione ma – a giudicare da quanto riportato dai media del suo Paese – si è trattato di una valutazione ponderata e maturata dopo un consulto medico specialistico.

"Ho preso una decisione consapevole dopo aver parlato con un chirurgo plastico – le parole di Dawson -. E se l'ho fatto non è stato solo per avere ancora l'opportunità di essere presente a Parigi. Ho tenuto conto anche di come sarebbe stata la mia vita dopo. La scelta migliore per me era quella di privarmi di una parte del dito. È stato un cambiamento coraggioso ed emozionante".

A chi resta a bocca aperta, agli scettici, a coloro che negli occhi hanno la tipica espressione di ci pensa ‘ma questo è matto', Dawson risponde con calma serafica. E per dare sostanza alle sue motivazioni aggiunge un'altra considerazione: "Ci sono molti altri problemi nella vita e che devono affrontare situazione che sono ben più gravi della perdita di un dito… ecco perché mi ritengo molto fortunato che si tratti solo di un pezzettino del mio dito".

L'hockeista non nasconde che se avesse meditato un po' di più, con ogni probabilità, avrebbe agito diversamente. Che forse sarebbe stato meno drastico e avrebbe optato per metodi più convenzionali nell'affrontare la guarigione. Ma la necessità di prendere in fretta una decisione considerati i tempi ristretti (mancano una decina di giorni all'inizio delle Olimpiadi, non ce l'avrebbe mai fatta a recuperare) l'ha spinto a scegliere l'opzione più traumatica. Del resto, per Dawson farsi amputare un pezzetto di dito fa parte del gioco. Quanto a infortuni gravi, infatti, ha corso pericoli peggiori. Nel 2018, durante un contrasto, venne colpito con un bastone il trentenne e rischiò di perdere un occhio.

"Se ci avessi pensato un po' di più sarebbe stata dura. Quando ho deciso, ho chiamato mia moglie e lei mi ha detto: Non voglio che tu prenda una decisione avventata. Ma avevo raccolto tutte le informazioni di cui avevo bisogno per prendere quella decisione. Non solo per andare a Parigi ma anche per come sarebbe stata la mia vita dopo. Adesso spero di rimettermi in forma quanto prima". Qual è stata la reazione della sua squadra? Colin Batch è il tecnico dell'Australia che ha dato grande sostegno al giocatore: "Matthew si è rivolto a uno specialista e gli hanno detto che avrebbero dovuto ingessarlo. Il modo migliore per guarire, invece, era tagliargli la punta del dito. E lui lo ha fatto".