La Juve inizia a conoscere Kaio Jorge con l’Under 23: gol, rigore sbagliato e temperamento Prima da titolare per Kaio Jorge in bianconero. Il brasiliano che non può giocare con la Juventus in Champions, è stato schierato titolare da mister Zauli nella squadra Under 23 che a affrontato l’Albinoleffe. Molto attivo, il classe 2002, è stato l’assoluto protagonista della partita con un gol e un rigore sbagliato.

A cura di Marco Beltrami

C'era grande curiosità intorno alla sfida tra la Juventus Under 23 e l'Albinoleffe valida per il turno infrasettimanale di Serie C. Ad "impreziosire" il match la presenza di Kaio Jorge, uno dei colpi di mercato della scorsa estate, tra le fila dei bianconeri. Non inserito nella lista Champions e dunque indisponibile per la trasferta in programma in casa dello Zenit San Pietroburgo della squadra di Allegri, il brasiliano ha potuto mettere minuti importanti nelle gambe con la formazione B allenata da Lamberto Zauli.

Max Allegri che lo aveva gettato nella mischia del derby di Torino, ne ha sempre parlato in termini incoraggianti. Kaio Jorge è stato definito "un ragazzo sveglio" dall'allenatore della Juventus, ed effettivamente alla prima da titolare in bianconero ha confermato di essere molto attivo. Quando parliamo di bianconero però non intendiamo la "prima squadra", ma l'Under 23 che ha potuto contare su di lui contro l'Albinoleffe. E il brasiliano è stato uno dei protagonisti del confronto chiusosi con il risultato di 2-2.

Molto attivo sin dai 1′ come confermato dalle tante conclusioni in porta, praticamente da ogni posizione, Kaio Jorge ha avuto sui piedi la possibilità di sbloccare il risultato in apertura grazie ad un calcio di rigore. Conclusione non troppo angolata, e bella parata del portiere avversario. L'attaccante comunque non si è scoraggiato e ha continuato a svariare su tutto il fronte dell'attacco. Un atteggiamento che è stato premiato in avvio di ripresa, quando dopo un rimpallo è stato freddissimo nell'insaccare. E a quanto pare a questo ragazzo non manca il temperamento, visto che ad un quarto d'ora dal termine ha anche rischiato grosso. Una scivolata su un difensore avversario che si era già liberato della sfera poteva costargli caro.