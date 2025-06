Brescia, Spal e Lucchese sono fuori dalla Serie C, ammessa l’Inter Under 23: Milan Futuro in Serie D

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Spal, Lucchese e Brescia sono fuori dalla Serie C 2025-2026. Nessuna sorpresa, anzi, solo la conferma di quello che si sapeva già. Ma la Covisoc ha annunciato di aver accolto 56 delle 57 domande d'iscrizione ricevute. L‘Inter Under 23 sarà una delle tre squadre che andrà a sostituire le altre escluse, le altre saranno Pro Patria e Caldiero Terme.

Tre squadre escluse dalla Covisoc

Materialmente inizia oggi la nuova stagione della Serie C 2025-2026. Perché è ufficiale l'esclusione di Lucchese, Spal e Brescia, tre società storiche che perdono il posto tra i professionisti. Brescia e Lucchese non hanno depositato nemmeno la domanda di iscrizione, mentre la Spal ha presentato una documentazione incompleta, ma anche il fallimento della squadra di Ferrara era praticamente certo. Diverso il futuro delle tre squadre fallite. Brescia e Lucchese attivano il meccanismo della riammissione, ma non in Serie C, mentre la Spal avvierà il processo di ripescaggio.

Esordio dell'Inter Under 23, ripescate Pro Patria e Caldiero Terme

La Spal viene sostituita dall'Inter Under 23, la seconda squadra del club nerazzurro, che farà il suo debutto assoluto in Serie C. Mentre Lucchese e Brescia saranno sostituite da Pro Patria e Caldiero Terme, che beneficiano della procedura di riammissione, perdenti nei rispettivi playout.

Resta fuori totalmente il Milan Futuro, che quindi dovrà giocare in Serie D, dopo la retrocessione, avvenuta per mano proprio da parte della Spal. Le società escluse hanno tempo fino al 17 giugno per effettuare ricorso. In caso contrario giovedì 19 giugno verranno confermate esclusioni, ammissioni e riammissioni. L'Inter stava già programmando da tempo l'ingresso della squadra dei giovani, con l'allenatore che dovrebbe essere Stefano Vecchi.