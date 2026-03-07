La Juve batte il Pisa 4-0, sale a -1 dal quarto posto: mette pressione al Como e alla Roma

La Juventus batte il Pisa 4-0 con gol di Cambiaso, Thuram, Yildiz e Boga nella ripresa, sale a 50 punti (come la Roma, che gioca domani), a -1 dal Como che occupa il quarto posto Champions. Serviva una vittoria per non perdere altro terreno dal piazzamento che porta in dote il prestigio e, soprattutto, i soldi della Coppa: è arrivata, dilagante, solo nella ripresa quando gli argini degli ospiti sono saltati del tutto. Una volta in svantaggio, non hanno mai avuto la forza di risalire il campo e restare attaccati alla partita, come invece era riuscito per un'ora buona di match.

Tra i bianconeri e i toscani ci sono ben 32 punti di differenza e una forbice, quanto a valore della rosa e degli investimenti, che è assurdo anche solo azzardare un confronto. Eppure, in campo i numeri sono niente ed emergono ben altri valori: da un lato le strane titubanze dei bianconeri, che si lasciano addirittura sorprendere da un avvio senza timore degli avversari; dall'altro la formazione ospite che se la gioca al meglio delle possibilità che ha per resistere. Il Pisa non si limita a difendere, a starsene rintanato sperando nell'azione di contropiede improvviso. Non alza muri, non si lascia cingere d'assedio, né lascia che il possesso palla sia appannaggio esclusivo della Juve.

La squadra di Hiljemark "impressiona" per capacità di reggere il confronto almeno dal punto di vista mentale e dell'approccio a un match che sulla carta sembra segnato. Sembra… perché almeno per tutta la prima frazione riesce a difendersi con ordine, a non soffrire e a muovere bene palla anche in fase offensiva creando qualche pericolo dalle parti di Perin che in avvio deve superarsi su Moreo (colpo di testa) per non trovarsi sotto in casa e dopo pochi minuti. E la Juve? Si accende all'improvviso e si spegne subito. Vive di fiammate affidandosi a Thuram e a Conceiçao ma le manca sempre qualcosa… il passaggio calibrato, il tempo giusto della giocata, la posizione calcolata male, il guizzo decisivo. Tutto quanto necessario per metterla dentro.

Ci riesce (finalmente) nella ripresa grazie a un numero di Yildiz estratto dal cilindro. È Conceiçao a dare il "la" all'azione: il portoghese mette in movimento il turco che, dal fondo, piazza sul secondo palo una traiettoria tanto deliziosa quanto millimetrica. Cambiaso è lì deve solo spingerla in porta. E non sbaglia. Poi tocca a Thuram mettere il sigillo sull'incontro. La ciliegina sulla torta di compleanno per Spalletti la mette Yildiz: 3-0, tutti a casa… Non ancora, c'è tempo per l'ultimo graffio di Boga. Aspettando cosa fa la Roma col Genoa.