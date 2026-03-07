Serie A
Live

Juventus-Pisa LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: le formazioni ufficiali

La diretta live di Juventus-Pisa di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

7 Marzo 2026 19:45
Ultimo agg. 20:07
Immagine

La diretta live della partita Juventus-Pisa per la 28ª giornata di Serie A. David titolare nella Juventus, che sfida il Pisa nel giorno del compleanno di Spalletti. I bianconeri non vincono da più di un mese. Diretta TV su DAZN e Sky Sport e in streaming su DAZN, Sky Go e NOW.

20:00

Juventus-Pisa, le formazioni ufficiali

Di seguito le formazioni ufficiali della Juventus e del Pisa.

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti

PISA (3-5-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Coppola; Leris, Aebischer, Hojholt, Marin, Angori; Moreo, Durosinmi. All. Hiljemark

A cura di Alessio Morra
19:45

Dove vedere Juventus-Pisa di Serie A in TV e streaming

L'anticipo del sabato sera della 28ª giornata di Serie A tra la Juventus e il Pisa si potrà seguire in diretta TV sia su DAZN che su Sky. Streaming possibile per abbonati con Sky Go, NOW e DAZN. Si comincia alle ore 20:45.

A cura di Alessio Morra
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Juventus
Pisa
Serie A
