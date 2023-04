La grande umanità di Messi: la tifosa va nel pallone, lui le spiega come deve fare il selfie Una tifosa vuole fare un selfie con Messi, ma non ci riesce: il campione argentino non scappa ma le spiega come fare dopo vari tentativi.

A cura di Paolo Fiorenza

In attesa di sapere dove giocherà nella prossima stagione, col contratto col PSG che scade il prossimo 30 giugno e segnali negativi circa la sua permanenza sotto la Tour Eiffel, Leo Messi si gode l'affetto di chi lo tratta ben diversamente dai tifosi parigini che sono arrivati anche a fischiarlo, testimonianza di un amore mai sbocciato. In Argentina è tutt'altra musica, il 35enne fuoriclasse rosarino dopo il trionfo ai Mondiali in Qatar è assurto al rango di semidivinità che nessuno si sognerebbe mai di contestare.

Una semidivinità la cui parte umana peraltro è sempre ben presente in ogni suo atteggiamento: tanto grande in campo quanto umile e disponibile fuori, come dimostra il bagno di folla quando è tornato in patria in occasione della sosta per le nazionali, giocando le due amichevoli contro Panama e Curaçao. In quest'ultimo match Messi ha superato la soglia dei 100 gol con l'Argentina, realizzando una tripletta nel primo tempo.

A Santiago del Estero è stata più che altro una grande festa, occasione per celebrare la vittoria della Coppa del Mondo. Dopo il fischio finale, Messi e i suoi compagni hanno fatto il giro di campo con una replica del trofeo e hanno posato per le foto con i tifosi. Tutto filava liscio, finché il capitano dell'Albiceleste è stato fermato da una ragazza che voleva fare anche lei il classico selfie per far morire d'invidia tutti i suoi amici.

Leggi anche Osimhen spiega la gravità del suo infortunio: la verità ad un tifoso fuori Castel Volturno

Il problema è che la tifosa era così imbranata, forse anche per l'emozione, che sembrava non essere in grado di scattare correttamente la foto. Dopo alcuni secondi imbarazzanti, è stato lo stesso Messi a prendere in mano la situazione e fare un breve tutorial alla ragazza sul modo corretto di procedere. Senza l'intervento del sette volte Pallone d'Oro, la foto sarebbe stata scattata a chi era di fronte ai due (come accaduto nel primo tentativo). Ma non era finita lì, visto che dopo le ha spiegato che stava registrando un video e non facendo una foto. Alla fine l'impresa del selfie è riuscita: una giocata da campione per Leo, ancora una volta.