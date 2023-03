Messi è al ristorante e fuori scoppia il panico: deve andare via scortato dalla polizia Centinaia di persone hanno atteso Messi fuori al ristorante di Buenos Aires dove stava cenando con la sua famiglia: per uscire è servito l’aiuto della scorta.

A cura di Ada Cotugno

Dopo la vittoria del Mondiale Leo Messi in Argentina è diventato un vero eroe nazionale. E il suo ritorno a casa per gli impegni internazionali ha scatenato la passione di tutti i tifosi che lo hanno letteralmente circondato fuori dal ristorante.

La stella argentina ha deciso di trascorrere la serata con la sua famiglia a Palermo, un quartiere di Buenos Aires, e cenare al Don Julio. La notizia si è diffusa velocemente e nel giro di qualche minuto centinaia di tifosi sono accorsi fuori al ristorante sperando di poter incrociare il proprio idolo.

Nelle immagini diffuse sui social si vede un'impressionante folla radunata nei pressi del locale: tutti con gli smartphone in mano pronti per immortalare l'uscita di Messi, al quale è stato chiesto con insistenza anche di affacciarsi al balcone per salutare i suoi tifosi.

L'argentino non ha accontentato le richieste ed è rimasto all'interno del locale per cenare assieme alla moglie e ai figli, mentre all'esterno tutti intonavano "Muchachos" , la celebre canzone che ha accompagnato l'Argentina a ogni partita del Mondiale in Qatar.

All'uscita dal ristorante è servito l'intervento della polizia per permettere a Messi di allontanarsi e ritornare all'interno della sua automobile. I tifosi, rimasti per tutto il tempo in strada per aspettare il campione, avevano creato un vero un muro: solo allora Messi si è reso conto di cosa stava accadendo all'esterno, mentre scappava via scortato, teso per la situazione ma comunque sorridente.

Per lasciare il locale ha dovuto dribblare fan urlanti e tutti quelli che speravano di strappargli una fotografia, una scena che prima di oggi non si era mai vista. La dimostrazione d'amore del popolo argentino ha comunque toccato il cuore di Messi che non ha risparmiato sorrisi ai suoi tifosi.

L'Argentina giocherà due partite amichevoli, le prime con il titolo di Campione del Mondo, e la federazione ha comunicato di aver ricevuto oltre un milione e mezzo di richieste per i biglietti. Ovviamente i tagliandi sono stati polverizzati in un attimo e si prevede il tutto esaurito al Monumental per la partita contro il Panama che sarà anche l'occasione per festeggiare il titolo vinto a dicembre.

Il clima che si respira a Buenos Aires è completamente diverso a quello di Parigi, dove l'argentino è stato messo in discussione dopo l'ultima partita: la permanenza al PSG è in bilico e i fischi di tifosi potrebbero convincerlo presto a interrompere questa avventura.