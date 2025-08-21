La Fiorentina vince per 3-0 contro il Polissya in Conference, male Kean: espulso per una gomitata

La Fiorentina passeggia contro il Polissya nell'andata dei playoff di Conference League e guarda già alla fase campionato: il ritorno al Franchi sarà quasi una formalità per la squadra di Stefano Pioli che debutta per la seconda volta in panchina portandosi a casa un ottimo 3-0. Nella prossima gara però i Viola dovranno fare a meno di Moise Kean, espulso durante il corso del primo tempo per aver rifilato una gomitata a un avversario, un brutto fallo di reazione avvenuto dopo una tirata di capelli.

La Fiorentina vince l'andata dei playoff

C'erano pochi dubbi ed effettivamente il campo ha regalato il risultato che tutti i tifosi viola si aspettavano: la Fiorentina vince 3-0 contro il Polissya, squadra ucraina che cerca di farsi spazio nel calcio internazionale. Pioli festeggia il suo ritorno sulla panchina con una vittoria importante che renderà il ritorno quasi una formalità perché il vantaggio è ampio e anche le forze in campo sono piuttosto sbilanciate, seppur con un uomo in meno per tutta la ripresa.

La partita si è aperta quasi subito con l'autogol di Kudryk, favorito però da un'azione di Kean che ha saltato gli avversari e calciato verso la porta trovando la deviazione dell'avversario. Poco dopo c'è stato il raddoppio di Gosens ma sfortunatamente prima dell'intervallo l'attaccante italiano è stato espulso per aver rifilato una gomitata a Sarapiy. Anche senza di lui la Fiorentina ha continuato a macinare gioco e nella ripresa è arrivato anche il gol di Gudmundsson che ha chiuso i giochi. Pioli ha concesso qualche minuto in campo anche a Dzeko, nuovo innesto del mercato che potrebbe essere protagonista della gara di ritorno.

Un gol e un rosso per Kean

La nota stonata della vittoria contro il Polissya è stata proprio l'espulsione di Kean al 44′, quando la Fiorentina era avanti di 2-0. Tutto è nato da un battibecco in campo con Sarapiy: l'ucraino ha strattonato vistosamente l'attaccante tirandogli anche i capelli e di tutta risposta il giocatore viola gli ha rifilato una gomitata. L'arbitro Agayev ha espulso Kean ma non ha dato nessun provvedimento al difensore degli ucraini.