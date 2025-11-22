La festa del Bologna rovinata dai tifosi: scontri a Udine, in 120 si ribellano alle forze dell’ordine

La festa del Bologna, vittorioso contro l’Udinese, è stata rovinata da un numeroso gruppo di tifosi rossoblù che a fine gara si sono rifiutati di risalire sui pullman. 7 agenti sono stati contusi negli scontri successivi.

Il Bologna bello e vincente torna a casa con il retrogusto amaro che guasta una giornata altrimenti perfetta: il 3-0 di Udine ha spinto la squadra di Italiano in testa alla classifica, gustando l'ebbrezza della vetta fino a tarda serata, poi presa dal Napoli vincente sull'Atalanta. Una posizione di prestigio, da record nella storia rossoblù mai così in alto nell'epoca dei tre punti che invece divenire festeggiata nel migliore dei modi è stata rovinata dalle intemperanze dei propri tifosi nel post gara quando circa 120 di loro si sono rifiutati di risalire sui pullman per fare ritorno in Emilia. Motivo? Sarebbero stati scortati dalla polizia: un "affronto" cui gli ultrà hanno reagito creando tafferugli e cercando lo scontro fisico.

Gli ultrà del Bologna si rifiutano di salire sui pullman

Un epilogo indecoroso per una squadra che aveva mostrato il bello del calcio e di un ambiente che si sarebbe dovuto gustare quanto fatto in campo. Invece, la frangia più calda del tifo felsineo ha voluto macchiare la trasferta in Friuli nel modo peggiore, rovinando il clima positivo scatenando confusione e scompiglio fuori dallo stadio a fine partita. Circa 120 tifosi del Bologna, scortati dalle forze dell'ordine verso i pullman sui quali erano giunti in città si sono rifiutati di risalirvi e fare percorso inverso verso il rientro a casa. Il motivo per creare tafferugli è stato un mero pretesto: alla notizia che i mezzi sarebbero stati accompagnati dalla polizia fino fuori città per la tutela di tutti, non ultimo per garantire l'ordine pubblico, è scattata la protesta.

Lo scontro fisico con la polizia: 7 agenti feriti e contusi

Secondo quanto ricostruito, i supporter del Bologna si sono rifiutati di risalire sui pullman cercando il contatto fisico con i poliziotti, trovandolo in duri scontri che sono proseguiti per diverso tempo. Nei tafferugli hanno avuto la peggio cinque carabinieri e due poliziotti che hanno riportato lievi contusioni per le quali sono stati medicati in pronto soccorso. Alla fine, i tifosi sono risaliti sui bus e, comunque, hanno dovuto accettare la scorta fino in autostrada.